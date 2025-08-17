Camionero mata a tres personas tras giro prohibido en autopista de Florida y es detenido por ICE

Equipos de emergencia trabajan en la autopista de peaje de Florida tras el choque que dejó tres muertos en Fort Pierce.

Un giro en U ilegal ejecutado por un camionero indocumentado en la autopista de peaje de Florida acabó en tragedia el pasado 12 de agosto, cuando una minivan quedó incrustada bajo el semirremolque, provocando la muerte de tres personas.

El conductor, identificado como Harjinder Singh, de 28 años, fue arrestado y enfrenta tres cargos de homicidio vehicular, según confirmó el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) en un comunicado oficial difundido este sábado.

Captura de Facebook/Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida, Singh conducía un camión por el condado de St. Lucie cuando intentó girar en una zona de retorno señalizada como “solo para uso oficial”. La maniobra ilegal bloqueó el paso de una minivan Chrysler que circulaba en el carril izquierdo y cuyo conductor no logró frenar a tiempo.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 30 años de Florida City, que conducía el vehículo; una mujer de 37 años de Pompano Beach y un hombre de 54 años de Miami, ambos pasajeros. Dos murieron en el lugar y el conductor falleció poco después en un hospital cercano.

El choque obligó a cerrar todos los carriles en dirección norte durante varias horas mientras los equipos de rescate sacaban a las víctimas atrapadas y limpiaban los escombros.

Las autoridades confirmaron que Singh había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2018 al cruzar la frontera con México. Pese a ello, obtuvo una licencia de conducir comercial en California, con la que operaba el camión en Florida.

El camionero fue detenido con la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que emitió una notificación de retención para mantenerlo bajo custodia por violaciones migratorias.

El director ejecutivo del FLHSMV, Dave Kerner, calificó el hecho como un acto criminal que deja una huella de dolor imposible de borrar.

“Tres personas perdieron la vida como resultado de su imprudencia, e innumerables amigos y familiares sufrirán el dolor de su pérdida para siempre”, declaró.

Kerner añadió que Singh “ya no podrá dañar ni destruir las vidas de los floridanos y visitantes”, al encontrarse bajo custodia estatal y federal.

El caso, reportado por medios locales como Fox 29 y WFLA, ha reabierto el debate sobre los riesgos de conductores sin estatus legal en Estados Unidos y las fallas en los controles para la emisión de licencias comerciales.

Otro caso pero con acento cubano

Este accidente recuerda al ocurrido el pasado junio en Texas, donde un cubano, Alexis Osmani González Companioni, exdirigente de la FEU y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Villa Clara, provocó un choque en cadena en la Interestatal 20 que dejó cinco muertos y varios heridos.

González Companioni, de 27 años, habría quedado dormido al volante de un tráiler de 18 ruedas y fue acusado de cinco cargos de homicidio involuntario y múltiples cargos de agresión agravada. Entre las víctimas se encontraba casi una familia completa, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

En ambos casos, la imprudencia al volante de un camión de carga se tradujo en pérdidas irreparables y en un profundo dolor para las familias afectadas, reavivando la discusión sobre seguridad vial, responsabilidad y la situación de los migrantes en Estados Unidos.