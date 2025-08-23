"El muro está siendo completado": EE.UU. justifica la obra como defensa del país

La administración estadounidense reafirmó este viernes su compromiso con la construcción del muro en la frontera sur, asegurando que la obra está “a punto de completarse” y que constituye un pilar esencial en la defensa del país frente a la inmigración ilegal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vocera de la iniciativa en recientes declaraciones, aseguró que “el muro está a punto de completarse. Nuestras fronteras y nuestro país seguirán estando seguros”.

Añadió además un mensaje de agradecimiento a los trabajadores que participan en la obra: “A los hombres y mujeres que trabajan duro para terminar el muro, ustedes están salvando vidas estadounidenses y protegiendo nuestro modo de vida. Gracias”.

El muro fronterizo ha sido uno de los proyectos más controvertidos en la política migratoria de Estados Unidos.

Defensores del plan sostienen que reduce el tráfico de personas, drogas y armas, mientras que críticos lo ven como una medida ineficaz y costosa que simboliza exclusión más que seguridad.

La administración también ha subrayado que la obra forma parte de una estrategia más amplia que incluye tecnología de vigilancia, mayor presencia de agentes fronterizos y acuerdos con países vecinos para frenar los flujos migratorios.

Con estas declaraciones, el gobierno busca proyectar la culminación del muro no solo como un logro material, sino como un símbolo de soberanía y seguridad nacional, en medio de un clima político marcado por el debate sobre la inmigración y la protección de las fronteras.

Esta semana trascendió que el muro fronterizo con México está siendo pintado de negro para que absorba calor y se vuelva prácticamente imposible de escalar, en una nueva medida destinada a frenar los cruces irregulares.

Kristi Noem aseguró que la iniciativa responde a instrucciones directas del presidente Donald Trump.

“Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, siguiendo las instrucciones del presidente, se pintará de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales criminales ni siquiera lo intentarán”, declaró.

El proyecto forma parte de las medidas de reforzamiento de la frontera que, según el gobierno, ha permitido revertir lo que calificó como “la peor crisis fronteriza de la historia”.

Además de su función práctica, el muro es presentado como un símbolo político. “Es tanto un escudo como un símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y con la seguridad del pueblo estadounidense”, enfatizó la funcionaria.

