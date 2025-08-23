Youtuber cubano revela las cosas de Cuba que dejan sorprendidos a los uruguayos

El youtuber cubano Frank El Makina compartió un nuevo video en el que enumera “cosas de Cuba que los uruguayos no entienden, o por lo menos se asombran cuando yo les comento”.

Entre los ejemplos que citó mencionó apagones que duran casi un día completo. “El número uno son los apagones de más de 20 horas, literalmente, 20 horas de apagón por lo menos donde vive Claudia hay días donde la electricidad se va por más de 20 horas”, dijo @frankelmakina.

También habló del deficiente servicio de agua: “Que no llegue el agua a las llaves, a la pila, no llegue el agua, o por lo menos una preocupación que entre el agua, porque sí el Estado es por supuesto el dueño de la empresa de abastecimiento de agua y es ineficiente”.

El creador recordó además limitaciones que rigieron en Cuba hasta hace pocos años: “Hasta el 2008 no teníamos derecho a tener un pasaporte, no podíamos vender una casa, tampoco el auto”.

Sobre el ámbito escolar, aseguró: “En las escuelas todos los días los niños tienen que gritar que serán como el Che, imagínate tú eso hermano”.

Frank también mencionó que el internet solo se habilitó en 2018 y que hasta 2012 los cubanos no podían entrar en hoteles de la isla controlados por el Estado.

“Pudiera estar hablándote aquí sinceramente media hora, el video se me iba a hacer demasiado largo, déjame ahí abajo en los comentarios cuál fue el que más te asombró, si tú conocías algo de esto y si me faltó alguno también déjamelo en los comentarios”, concluyó.

El video generó múltiples comentarios en TikTok. Algunos usuarios expresaron sorpresa: “Lo de las escuelas es muy muy fuerte” o “Lo de la luz me impactó”. Otros compartieron experiencias personales: “Estuvimos casi sin agua y fue tremendo, pasamos unos meses de locos” o “En el período especial, para comerte una hamburguesa te pedían el carnet de identidad y te anotaban el número en un papel, para que no volvieras a hacer la cola para comprar otra”.

También se recordó la diferencia de trato a turistas y nacionales: “Son dos Cuba, yo fui de paseo una semana y no nos faltaba nada, a los turistas los tratan de lujo”, escribió un internauta, mientras otra persona señaló que en su momento “tampoco podíamos ir a algunas playas donde había extranjeros y ni hablar con ellos”.

Entre los más críticos, un usuario resumió: “Muy triste como han destruido a un pueblo… sin luz, agua, controlar la vida es muy triste… literal una dictadura de izquierda”.

El video de Frank no es un caso aislado. Otros cubanos han compartido en redes sus experiencias comparando la vida en la isla con la de Uruguay.

Hace pocos días, el propio Frank relató su primera visita a un hospital público en Maldonado y afirmó: “Definitivamente los uruguayos no saben qué cosa es un hospital en pésimas condiciones” . El creador aseguró que el centro le pareció “un lugar normal”, “increíblemente más limpio y eficiente” en comparación con los hospitales cubanos, aunque algunos usuarios le respondieron señalando demoras en turnos y problemas de saturación en el sistema sanitario uruguayo.

También otra creadora cubana en TikTok, @nadyevF, compartió su experiencia como solicitante de refugio y contó cómo logró trabajar en Montevideo a pesar de no tener inicialmente cédula de identidad. Reconoció que muchos migrantes deben aceptar empleos informales, pero agradeció las oportunidades en Uruguay: “Son trabajos honestos y que te dan el plato de comida y el techo en el que uno vive”. Su testimonio provocó reacciones divididas, entre quienes celebraron su esfuerzo y quienes criticaron la presencia de extranjeros en el mercado laboral.

En la misma línea, la cubana Lisset Catalina (@lorenzolisset) se hizo viral al contar por qué eligió emigrar con su familia a Uruguay: seguridad, educación y salud gratuitas. “Vamos con una niña de 9 años, tenemos que buscar todo lo que, así sea más seguro y con más tranquilidad para nosotros, Uruguay es el país”, aseguró. Su historia recibió una ola de mensajes de bienvenida y apoyo de uruguayos.

Estos testimonios, difundidos principalmente en TikTok, muestran un patrón: los cubanos emigrados contrastan las carencias estructurales de su país con los servicios y libertades que encuentran en Uruguay, generando debates en redes sociales tanto en la isla como en el país sudamericano.

