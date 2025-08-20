Emotivo: Abuela cubana de 83 años se reúne con su familia tras larga travesía para llegar a Uruguay

Una abuela cubana de 83 años logró reunirse con su familia en Uruguay tras una extensa y agotadora travesía que incluyó llegar a Guyana y atravesar todo Brasil antes de llegar a su destino final.

Según se aprecia en el video compartido en TikTok por la nieta de la señora, Sayuri Arango, la anciana salió de Cuba en busca de mejores condiciones de vida y de reencontrarse con sus seres queridos.

Aprovechó la facilidad de viajar sin visa a Guyana y, desde allí, emprendió un recorrido por carreteras y fronteras sudamericanas hasta alcanzar Montevideo, donde la esperaban familiares que llevaban años instalados en el país.

El caso ha conmovido a la comunidad migrante, pues no es la primera vez que adultos mayores se ven obligados a protagonizar peligrosos viajes en busca de una vida más digna.

"Gracias a todos por sus lindos comentarios. Agradecida con Dios por tanta bendición de poder tenerla a mi lado. Mi viejita es una guerrera con 83 años, hizo una travesía muy dura para ella pero gracias a Dios que todo el tiempo la acompañó en el camino y le dio muchas fuerzas para llegar hasta este hermoso país. Gracias Uruguay por abrirnos las puertas y tener una vida digna", escribió la nieta.

En los últimos años se han registrado episodios similares: desde ancianos que cruzaron la selva del Darién expuestos a condiciones extremas, hasta otros que atravesaron Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos, pese a sus problemas de salud y edad avanzada.

Estas historias reflejan la desesperación de muchas familias cubanas, que se ven forzadas a emigrar aun en condiciones físicas adversas, debido a la crisis económica, la escasez de medicinas y alimentos, y la falta de oportunidades en la isla.

La llegada de la abuela a Uruguay, aunque emotiva, también pone en evidencia los riesgos que enfrentan los más vulnerables en las rutas migratorias.

Sin embargo, su reencuentro con la familia ha sido celebrado como un triunfo de la perseverancia y el amor familiar por encima de las dificultades.

"Dios mío, qué sacrificio tan viejita atravesar todo Brasil solita. Por fin poder vivir sus últimos años en libertad", comentó un internauta.

