Cubana cuenta lo que aún le provoca ansiedad al manejar en EE.UU. y despierta una ola de testimonios

La usuaria cubana de TikTok @yasny_brave publicó un video en el que relata, con tono espontáneo y humorístico, algunas de las situaciones que todavía le generan ansiedad al conducir en Estados Unidos. Su testimonio ha generado decenas de reacciones de otras personas que se identificaron con sus palabras.

Entre los momentos que menciona como los más estresantes están: el ruido de autos deportivos como los Charger o Challenger que se detienen a su lado; cruzar una calle sin tener la flecha del semáforo a favor; pasar cerca de camiones o camionetas cargadas; y la tensión que siente al cruzar una vía del tren cuando las luces comienzan a parpadear.

Las respuestas al video muestran una fuerte identificación colectiva. Varias usuarias compartieron sus propios temores: desde que el GPS se equivoque en plena autopista, hasta el estrés que les provoca ver una patrulla o una ambulancia detrás, o la repentina señal de alto de un autobús escolar. “Te entiendo amiga”, “No eres la única”, “Eso mismo me pasa” o “Pensé que solo era yo” son frases que se repiten en los comentarios.

Este tipo de contenido pone en evidencia las dificultades de adaptación que enfrentan muchos emigrados cubanos al integrarse al estilo de vida estadounidense, donde el tránsito, las normas y la intensidad del tráfico pueden resultar abrumadoras.

Florida, y en especial Miami, es uno de los lugares más mencionados en estudios sobre conducción riesgosa. Un informe reciente citado por NBC Miami y elaborado por la app Life360, indica que cinco de las ocho áreas metropolitanas más propensas a accidentes en EE. UU. se encuentran en ese estado, con Miami y Fort Lauderdale a la cabeza. Aceleraciones repentinas, frenazos bruscos y distracción al volante son algunas de las prácticas más comunes.

Otros creadores cubanos han abordado el tema desde distintas perspectivas. El tiktoker @yandrygarciavlog calificó la conducción en Miami como “un deporte de alto riesgo”, mientras que el español @ramonteli criticó la facilidad para obtener una licencia en Florida, lo que generó un amplio debate en redes.

En otra publicación reciente, un cubano narró su primera experiencia al volante en EE. UU., destacando la mezcla de nerviosismo y alegría que acompaña ese momento clave para muchos emigrados.

El video de @yasny_brave refleja una experiencia compartida por muchos inmigrantes: el proceso de aprender a manejar —y a sentirse seguros— en un entorno tan distinto y desafiante como el de las calles de Estados Unidos.