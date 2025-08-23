Vídeos relacionados:

Imaray Ulloa ha recorrido un largo camino hasta convertirse en una de las influencers cubanas más populares del momento, con casi cinco millones de seguidores solo en Instagram. En una serie de historias publicadas recientemente, la actriz compartió imágenes que reflejan su evolución personal y profesional a lo largo de los años, dejando claro que su éxito no llegó de la noche a la mañana.

Desde sus inicios haciendo teatro para niños en Cuba, Imaray se mostró como una artista comprometida con las tablas. Tras emigrar a Estados Unidos, trabajó en una bodeguita en Miami y se ganó un espacio en la televisión local con personajes cómicos que conectaban con la comunidad cubana. También estudió cosmetología hace cerca de 12 años, como comentó en la foto que aparece de rubia.

Captura de Instagram / Imaray Ulloa

En sus historias también se le ve participando en obras teatrales en Miami, en entrevistas de prensa en Puerto Rico, y conduciendo segmentos de televisión en programas locales. Cada etapa marcó un peldaño más en su ascenso.

Captura de Instagram / Imaray Ulloa

Hoy, Imaray Ulloa es una figura reconocida en redes sociales, donde su contenido mezcla humor, estilo de vida y momentos personales que cautivan a millones. Su imagen en la alfombra de los Premios Juventud, elegante y segura, contrasta con las fotos de sus inicios, y simboliza la transformación de una joven trabajadora a una estrella digital con proyección internacional.

Captura de Instagram / Imaray Ulloa

Las publicaciones, acompañadas de frases como “Trabajando en una bodeguita de Miami hace ratoooooo” o “Yo trabajando para la TV local de Miami hace unos 9 añitos”, demuestran que Imaray no olvida de dónde viene y celebra con orgullo el camino recorrido.

Su historia es prueba de que con perseverancia, talento y autenticidad, es posible reinventarse y triunfar. A día de hoy, es sin duda una de las creadoras de contenido más reconocidas y con más seguidores en la esfera virtual, donde sigue conquistando a todos con su humor y carisma.

Preguntas frecuentes sobre Imaray Ulloa y su trayectoria