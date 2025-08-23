¡La Pocahontas cubana! Samantha Hernández comparte sensuales fotos y le dicen: "La prueba de que no hay que operarse"

Vídeos relacionados:
La modelo cubana Samantha Hernández encendió las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una sesión de fotos en la que presume su belleza natural, sin necesidad de cirugías, y con un look que muchos compararon con la icónica Pocahontas.
En las imágenes, Samantha posa frente al mar con un atuendo artesanal que resalta su figura y realza sus curvas, lo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores.
“Qué bien representas. Nosotras las mulatas, es que somos una mezcla perfecta e insuperable”, escribió una admiradora. Otro usuario señaló: “La mismísima prueba de que no hay necesidad de tener que operarse para tener un cuerpo hermoso”, mientras que no faltaron quienes le comentaron: “Pocahontas eres tú?” o “Qué bella, por Dios”.
Estas fotos llegan apenas horas después de que el cantante L Kimii le dedicara un emotivo mensaje público en Instagram, tras compartir juntos el videoclip Instagram. En la publicación, el reguetonero escribió:
“Siempre grato por la manera en la que destilas tu arte y conmueves corazones. Me enorgullece ver cómo creces de manera genuina y muy original. Gracias por seguir triunfando”.
Samantha reaccionó con un simple “Ay”, suficiente para desatar especulaciones de romance y generar una ola de comentarios como: “Esto fue más directo que una tiradera” o “Lo de ustedes no necesita explicación”.
El gesto llegó justo en medio de la polémica con Wampi, expareja de la modelo, quien lanzó el tema Rica y To, interpretado por muchos como una respuesta indirecta a toda esta historia.
Con esta sesión de fotos y el revuelo alrededor de la dedicatoria de L Kimii, Samantha se consolida como una de las figuras más comentadas de la farándula cubana en redes sociales, generando una auténtica “telenovela musical” que combina estrenos, indirectas y mucha química frente a las cámaras.
Preguntas frecuentes sobre Samantha Hernández y su impacto en redes sociales
¿Por qué Samantha Hernández es comparada con Pocahontas?
Samantha Hernández fue comparada con Pocahontas por su look natural y su belleza sin cirugías, destacando en una sesión de fotos frente al mar que recordó a muchos a la icónica figura de la película. Su atuendo artesanal y su figura resaltaron su atractivo, generando numerosos comentarios en las redes sociales.
¿Cuál es la relación entre L Kimii y Samantha Hernández?
L Kimii y Samantha Hernández protagonizaron juntos el videoclip de "Instagram", y su química en pantalla ha desatado rumores de una posible relación sentimental. Aunque ninguno de los dos ha confirmado un romance, las dedicatorias y gestos en redes sociales han mantenido al público especulando sobre la naturaleza de su relación.
¿Qué polémica rodea a Samantha Hernández y Wampi?
La polémica surge de la relación pasada entre Samantha Hernández y Wampi, quien recientemente lanzó un tema que muchos interpretan como una respuesta al videoclip de L Kimii y Samantha. El cruce de publicaciones y las indirectas han creado una especie de "telenovela musical" en redes sociales, donde los seguidores buscan pistas sobre la situación entre ellos.
