¡La Pocahontas cubana! Samantha Hernández comparte sensuales fotos y le dicen: "La prueba de que no hay que operarse"

La modelo cubana Samantha Hernández encendió las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una sesión de fotos en la que presume su belleza natural, sin necesidad de cirugías, y con un look que muchos compararon con la icónica Pocahontas.

En las imágenes, Samantha posa frente al mar con un atuendo artesanal que resalta su figura y realza sus curvas, lo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

“Qué bien representas. Nosotras las mulatas, es que somos una mezcla perfecta e insuperable”, escribió una admiradora. Otro usuario señaló: “La mismísima prueba de que no hay necesidad de tener que operarse para tener un cuerpo hermoso”, mientras que no faltaron quienes le comentaron: “Pocahontas eres tú?” o “Qué bella, por Dios”.

Estas fotos llegan apenas horas después de que el cantante L Kimii le dedicara un emotivo mensaje público en Instagram, tras compartir juntos el videoclip Instagram. En la publicación, el reguetonero escribió:

“Siempre grato por la manera en la que destilas tu arte y conmueves corazones. Me enorgullece ver cómo creces de manera genuina y muy original. Gracias por seguir triunfando”.

Samantha reaccionó con un simple “Ay”, suficiente para desatar especulaciones de romance y generar una ola de comentarios como: “Esto fue más directo que una tiradera” o “Lo de ustedes no necesita explicación”.

El gesto llegó justo en medio de la polémica con Wampi, expareja de la modelo, quien lanzó el tema Rica y To, interpretado por muchos como una respuesta indirecta a toda esta historia.

Con esta sesión de fotos y el revuelo alrededor de la dedicatoria de L Kimii, Samantha se consolida como una de las figuras más comentadas de la farándula cubana en redes sociales, generando una auténtica “telenovela musical” que combina estrenos, indirectas y mucha química frente a las cámaras.

