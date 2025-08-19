El cantante cubano Wampi ha vuelto a sacudir la farándula cubana con apenas unos segundos de video. Un adelanto del videoclip de su polémico tema “El Rey de La Habana 7”, publicado en su cuenta de Instagram, ha desatado una oleada de reacciones. El fragmento es breve, pero contundente: una mujer baila vistiendo una camiseta roja con el logo de “La Familia Cubana”, prenda que muchos asociaron de inmediato con Samantha Hernández, integrante del proyecto y expareja sentimental del propio Wampi.

Las redes no tardaron en arder. El estilo de baile, la actitud de la modelo en el clip y, sobre todo, la camiseta roja con el logo de La Familia Cubana —la misma que en su momento usó Samantha Hernández cuando vivía en Cuba—, bastaron para que muchos interpretaran que se trataba de una referencia directa a ella, quien ha sido vinculada sentimentalmente con Osniel Kimii, otro de los señalados en la polémica caricatura que acompañó el anuncio del sencillo. Aunque es evidente que no se trata de la propia Samantha, la caracterización de la modelo —imitando su imagen y su estilo— convenció al público de que el guiño estaba dirigido a la influencer.

La caricatura promocional de “El Rey de La Habana 7” ya había sido interpretada como una tiradera visual, cargada de indirectas a varias figuras del género urbano. Entre los personajes representados, los seguidores identificaron a Samantha Hernández junto a Osniel Kimii, en una imagen que parecía aludir a una relación sentimental entre ambos.

Ese guiño generó especulación, pero fue reforzado poco después. Horas antes de que Wampi publicara el adelanto del videoclip, Kimii subió una historia a Instagram acompañado de una mujer que muchos identificaron como Samantha, y lo hizo con una canción de fondo: “Roma”, tema del propio Wampi.

Pero el de Samantha no es el único guiño. A pesar de su brevedad, el video de Wampi también deja entrever otros elementos que aparecieron en la caricatura: escenarios, referencias visuales y símbolos que los seguidores han vuelto a analizar cuadro a cuadro en busca de más pistas. El artista parece haber trasladado al videoclip parte del universo gráfico que usó para prender la mecha.

Samantha, en el centro de la conversación

Samantha Hernández, conocida por trabajar en “La Familia Cubana” y su presencia en redes sociales, ha pasado de ser un personaje secundario en el mundo del entretenimiento urbano cubano a una figura clave dentro del drama musical que ha construido Wampi. La implicación emocional —como expareja del cantante— le da mayor peso a cada gesto que aparece en pantalla.

Los comentarios de los usuarios fueron claros y, en muchos casos, directos. Algunos señalaron: “El baile de Samantha, morí”, “Eso es una directa pa’ la del pulóver rojo”, y “La ex no falla, Wampi está dando clases”. Otros se mostraron más entusiastas: “Me tienen en un puro nervio”, “Se fue personal, esto no es música, es cine urbano”, o “La serie está mejor que Netflix”.

La figura de Samantha se convirtió así en el punto focal del adelanto, desplazando incluso el interés por la canción en sí. Una usuaria resumió el sentimiento colectivo: “Nadie está hablando del tema, solo del pulóver y el baile”.

Una jugada calculada o una tiradera sin filtros

En menos de nueve horas, la publicación de Wampi superó las 22 mil interacciones. Kenny Robert, Cimafunk, Harryson y Hallel Génesis reaccionaron con frases y emojis que dejaron claro que el videoclip no pasó inadvertido en la farándula cubana. Kenny, en particular, lanzó un “A no, pérate”, interpretado como una reacción directa al clip.

La estrategia de promoción de Wampi ha pasado de ser una campaña convencional a un fenómeno viral. Lo que comenzó con una caricatura cargada de supuestas indirectas se ha transformado en una narrativa visual en expansión, donde cada publicación suma un nuevo capítulo. El público no solo consume el contenido, sino que participa activamente decodificándolo.

“El Rey de La Habana 7” aún no ha sido estrenado en su totalidad, pero ya es el tema del momento en el reparto cubano. Y mientras el video completo no sale, todo el mundo sigue atento al perfil de Wampi, esperando el siguiente movimiento.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo tema de Wampi y la polémica en torno a Samantha Hernández