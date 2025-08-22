No es Samantha: Esta es la cubana que se robó las miradas en el nuevo video de Wampi

Wampi estrenó su videoclip Rica y To, y aunque el tema ya venía generando expectativa desde el teaser, fue una joven que apareció junto a él —con camiseta roja y bailecito incluido— quien terminó robándose toda la atención por su parecido con Samantha Hernández.

En el adelanto no se le veía bien el rostro, pero bastaron una silueta, un movimiento de cadera y el logo de “La Familia Cubana” para que estallaran las teorías sobre quién era la joven que aparecía en el video. Con el estreno del video completo, la duda quedó despejada: se trata de Amanda Hernández, una cubana de 23 años, bailarina e integrante del colectivo @losdatway_.

Además de verla en acción en el videoclip, Amanda (@layz_hdz) compartió en su perfil de Instagram una foto que no pasó desapercibida. En la imagen, simula estar entrevistando a Wampi mientras él camina por una calle habanera, vestido de azul, con gorro rojo y una pizza en la mano. Una escena sencilla, pero efectiva, que bastó para que los comentarios se multiplicaran.

Ante las imágenes no faltaron las comparaciones y algunos la bautizaron como “la Samantha de Temu”, otros aseguraron que era “más linda que la original”, y no faltó quien escribió: “Amanda cerrando por capacidad”. También se leyeron frases como “la copia, pero mejorada” y “no le veo parecido, pero está durísima”. Lo cierto es que Amanda Hernández, sin proponérselo, se ha convertido en la protagonista indiscutible del video.

La foto fue tomada durante la grabación de Rica y To, y la escena recuerda inevitablemente a los clips en los que Samantha entrevista a artistas. Con micrófono en mano, Amanda emula esos momentos en una especie de guiño visual que no pasó inadvertido para el público.

Lejos de incomodarse con las comparaciones, Amanda reaccionó con naturalidad y humor. “Mejor así me hago famosa”, respondió a una seguidora que le advirtió que la iban a publicar en todas partes. En otros comentarios también se mostró divertida, sin tomarse nada demasiado en serio, y dejando claro que, aunque no sea Samantha, tiene presencia, actitud y un estilo propio que no necesita imitaciones para destacar.

Aunque el video no menciona a Samantha ni hace referencias explícitas, el parecido intencional está claro. Con Amanda como pieza visual clave, Wampi ha conseguido uno de los guiños más comentados de la semana en la música urbana cubana. Mientras él elegía a una modelo con rasgos similares a su ex para su video, Samantha protagonizaba el videoclip de Instagram, junto a L Kimii, con quien se la ha vinculado sentimentalmente.

Ahora muchos se preguntan si Amanda volverá a aparecer en futuros proyectos del artista para continuar esta saga. Por lo pronto, con una camiseta roja, una sonrisa cómplice y una caminata segura, esta joven cubana logró lo que pocos: robarse el protagonismo sin decir una sola palabra.

Y como si fuera poco, ella también se apellida Hernández. Casualidades que no pasan desapercibidas...

