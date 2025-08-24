Tren embiste a autos y una mujer termina herida frente a un bar en Fort Lauderdale

Una madrugada de caos y pánico se vivió en el corazón nocturno de Fort Lauderdale, cuando un tren embistió varios automóviles detenidos sobre las vías del ferrocarril y uno de ellos terminó arrollando a una mujer frente al bar The Den Sports Bar and Lounge, en la Southwest 2nd Street.
El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana del sábado, en una zona repleta de bares y discotecas. De acuerdo con la policía, tres vehículos quedaron atrapados en el cruce ferroviario mientras las barreras ya estaban abajo y las luces rojas parpadeaban.
El tren impactó la parte trasera de una camioneta, provocando que los otros dos autos chocaran entre sí en medio del intento desesperado por salir de las vías. Uno de los coches fue impulsado contra la acera y terminó estrellándose contra la puerta principal del bar, golpeando a una mujer que estaba afuera.
Escena de horror en medio de la fiesta
El choque convirtió una noche de diversión en escenas de terror. Testigos relataron a WPLG Local 10 que la multitud salió corriendo, algunos trepando por los vagones detenidos, mientras volaban escombros por el aire.
“Yo estaba en shock. Me dio miedo porque pensé que podía haber sido yo la que estaba en esa esquina y la que terminó golpeada por el carro”, contó un joven que presenció el momento.
Otro asistente advirtió: “La gente tiene que manejar con cuidado. Todos tenemos familia a la que regresar”.
Videos difundidos en redes sociales muestran el instante en que el tren se aproxima a gran velocidad y choca contra el vehículo atrapado en los rieles, haciéndolo girar violentamente mientras piezas de metal salen despedidas.
Una mujer hospitalizada y un bar tapiado
La mujer atropellada fue trasladada de urgencia al Broward Health Medical Center, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado la gravedad de sus heridas. Testigos dijeron a la prensa que podría haber sufrido una fractura en una pierna.
El bar The Den, donde terminó incrustado uno de los autos, amaneció con la entrada principal tapiada con madera, aunque sus dueños aseguraron que reabrirían la misma noche por una entrada lateral.
Según reportó el Miami Herald, el tráfico en la zona permaneció cerrado por varias horas, desde West Broward Boulevard hasta West Davie Boulevard, y fue reanudado cerca de las 6:20 a.m. Aún no se ha confirmado si el tren era de carga o de pasajeros.
