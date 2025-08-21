Emergencia ambiental: Incendios en los Everglades afectan aire y visibilidad en Broward y Miami-Dade

Vídeos relacionados:

El sur de la Florida amaneció este miércoles envuelto en una densa nube de humo provocada por dos incendios forestales que, tras unirse, han devastado más de 19,000 acres en los Everglades.

Según informó Telemundo 51 Miami, el fuego, que comenzó en dos focos distintos identificados como “Mile Marker 39” y “Sawgrass Fire”, se extendió rápidamente hasta fusionarse en la tarde del miércoles, de acuerdo con la actualización del Servicio Forestal de Florida (FFS).

La magnitud del siniestro llevó al Servicio Nacional de Meteorología (NWS) a emitir una advertencia sobre la calidad del aire y la visibilidad en el condado de Broward.

“El humo de los incendios ha provocado que la visibilidad siga siendo baja esta mañana. Tenga mucho cuidado en las carreteras, ya que puede variar mucho en distancias cortas”, alertó NWS Miami en su cuenta de X, donde recomendó precaución a los conductores.

Los vientos del noroeste han arrastrado el humo hacia áreas densamente pobladas de Broward y el norte de Miami-Dade, afectando a comunidades como Weston, Miramar, Pembroke Pines, Fort Lauderdale y Sunrise.

Residentes de estas zonas reportaron olor a humo y una neblina gris que cubría las calles desde primeras horas del día.

Las autoridades ambientales del condado de Broward, en coordinación con el NWS, emitieron una Alerta de Calidad del Aire que se mantendrá activa desde las 10 p.m. de este miércoles hasta las 9 a.m. del jueves.

Se aconsejó a personas sensibles a la contaminación, como niños, ancianos y pacientes con afecciones respiratorias, reducir su nivel de actividad física al aire libre.

Aunque los bomberos reportaron que la situación no ha empeorado en las últimas horas, advirtieron que extinguir el fuego por completo podría demorar varios días, debido a la ubicación de los focos en áreas de difícil acceso dentro de los Everglades.

Los incendios forestales en los Everglades no son un hecho aislado. Hace apenas unos meses, otro siniestro obligó a los bomberos a combatir varios focos activos en el condado de Miami-Dade, recordando la vulnerabilidad de estas extensas áreas naturales.

Ya en 2022, un incendio devastó miles de acres en el parque, afectando la vida silvestre y generando preocupación en las autoridades ambientales. Ese episodio se sumó a una larga lista de emergencias vinculadas a la sequía, las altas temperaturas y la dificultad de acceso a la zona.

Un año anterior, otro fuego obligó incluso al cierre de algunas áreas del parque, interrumpiendo las visitas turísticas y mostrando el impacto directo que estos eventos tienen en la economía local y la seguridad de los residentes cercanos.

La historia reciente también registra episodios más severos: en 2019, un rayo desencadenó un incendio que arrasó unas 18,000 hectáreas, mientras que años antes ya se habían reportado siniestros que consumieron miles de acres de vegetación.

