Gloria Estefan sobre su próximo concierto en Madrid: "Traigan zapatos cómodos, porque vamos a bailar"

La cantante cubanoamericana Gloria Estefan será una de las figuras centrales de Hispanidad 2025, el mayor evento cultural en español a nivel mundial que se celebrará en Madrid del 3 al 12 de octubre.

La artista, con más de 100 millones de discos vendidos y nueve premios Grammy en su trayectoria, llegará a la capital española para celebrar sus 50 años de carrera con un concierto gratuito en la Plaza de Colón el próximo 5 de octubre al mediodía, donde interpretará algunos de sus grandes éxitos como "Mi tierra" y "Hoy".

Además, Estefan será la encargada de leer el pregón inaugural el 3 de octubre, marcando el inicio de una cita que volverá a reunir a artistas y públicos de todo el mundo bajo el lema "Todos los acentos caben en Madrid".

La cantante ya ha invitado personalmente a sus seguidores a unirse a la celebración: "Traigan zapatos cómodos, porque vamos a bailar", expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

La presencia de Estefan no solo tiene un peso musical, sino también simbólico, al representar la fuerza de la diáspora cubana y la conexión cultural entre América y España.

Otros artistas cubanos tendrán un lugar destacado en la celebración, como Eliades Ochoa, figura del legendario Buena Vista Social Club, y la emblemática Orquesta Aragón, que aportarán la sonoridad tradicional de la Isla.

La fiesta de la Hispanidad

El evento fue presentado en julio por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien recalcó que la Hispanidad "está viva y sigue creciendo" a pesar de los intentos de borrar o distorsionar el legado cultural común.

La dirigente aseguró que esta celebración se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del año a ambos lados del Atlántico.

En esta quinta edición, Argentina será el país invitado de honor.

Madrid acogerá más de 150 actividades en espacios emblemáticos como la Plaza de España, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, Puente del Rey y la propia Plaza de Colón, que se incorpora como escenario principal en sustitución de la Puerta de Alcalá.

Uno de los momentos más esperados será la Gran Cabalgata del 5 de octubre, que recorrerá la Gran Vía y que este año, por primera vez, contará con la participación de Estados Unidos, un anticipo de lo que ocurrirá en 2026, cuando el país norteamericano será invitado oficial del evento.

La cadena Univision transmitirá en directo el desfile.

En su edición anterior, Hispanidad superó los 630,000 asistentes, un 12 % más que el año anterior, y todo apunta a que 2025 podría marcar un nuevo récord gracias al cartel internacional y a la presencia estelar de Gloria Estefan, que convertirá Madrid en el epicentro de la cultura en español durante 10 días.