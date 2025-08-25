Un bañista a punto de ahogarse en playa de Las Tunas: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Playa La Herradura, en Las Tunas (Imagen de referencia) Foto © Periódico 26

Un bañista estuvo a punto de ahogarse este domingo en la Playa La Herradura, en el municipio Jesús Menéndez, provincia de Las Tunas.

Aunque una publicación del portal noticio La Tijera aseguró que el ciudadano murió, en el apartado comentarios de la publicación decenas de internautas -entre ellos el médico que atendió a la víctima- aseguraron que está vivo y que se encuentra estable

Fue rescatado con vida, estabilizado y trasladado a un centro hospitalario, donde permanece bajo atención médica y con parámetros vitales normales.



Rescate y primeros auxilios en la arena

Según los relatos coincidentes de varios testigos, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p.m., cuando el hombre comenzó a mostrar signos de asfixia en el agua.

Fue rápidamente sacado del mar por otros bañistas y se le practicaron maniobras de reanimación en la orilla. Poco después, el personal médico del puesto sanitario de la playa intervenio directamente.

Uno de los testimonios más sólidos fue el del doctor Amaury Rondón, quien aseguró haber encabezado la atención médica y el traslado del paciente.

“No es cierto que no hubiera personal de salud. Estábamos seis personas del equipo médico y logramos intubarlo, estabilizarlo y trasladarlo. El paciente llegó con vida al hospital y se entregó estable”, explicó.

También Gisela Velázquez, trabajadora del sector, confirmó que el hombre fue atendido en el consultorio de la playa, conectado a ventilación mecánica y luego conducido al Hospital Guillermo Domínguez del municipio de Puerto Padre.



Desde allí, el doctor José Carlos Almaguer Zayas, médico de guardia en el Hospital de Chaparra, ofreció una actualización del estado del paciente.

“El hombre fue recibido entubado, con hidratación y sondas. Ya se encontraba fuera de peligro, con parámetros vitales normales. Fue ingresado en cuidados intensivos por protocolo, pero está estable”, indicó.

Aunque el nombre del afectado no ha sido revelado públicamente, varios comentarios ofrecieron información parcial. Según Yadira Nalda, una de las personas que lo acompañó hasta el hospital, se trata de un vecino de Velasco, de unos 50 años.

“Está consciente, mejor, y sigue bajo atención médica en el hospital de Chaparra”, señaló.



Aunque no está del todo claro qué motivó el incidente -algunos testigos hablan de posible consumo de alcohol y otros de una corriente inesperada.

Lo cierto es que gracias a la reacción rápida de los bañistas, la presencia activa del equipo médico del balneario y el traslado oportuno al hospital, el hombre sobrevivió.