Mueren dos turistas estadounidenses en exclusivo destino de Carnival en las Bahamas: ¿Qué se sabe?

Dos pasajeros de cruceros de la línea Carnival Cruise Line fallecieron trágicamente en incidentes de ahogamiento separados ocurridos en Celebration Key, el nuevo destino privado exclusivo para huéspedes de la compañía en la isla Gran Bahama.

Las víctimas, una mujer de 74 años y un hombre de 79, eran ciudadanos estadounidenses y viajaban con sus respectivas familias a bordo de los cruceros Mardi Gras y Carnival Elation.

Un destino paradisíaco convertido en escenario de tragedia

Celebration Key, un complejo turístico valorado en 600 millones de dólares y recién inaugurado por Carnival en julio, se promociona como una experiencia vacacional sin precedentes, con acceso limitado a los pasajeros de la naviera.

El resort incluye playas, lagunas artificiales, parques acuáticos, piscinas, restaurantes y espacios de entretenimiento.

El viernes 15 de agosto, sin embargo, se convirtió en el escenario de dos muertes que han conmocionado tanto a los huéspedes como al personal de la compañía.

"Nuestros socorristas y equipo médico respondieron a dos emergencias distintas en Celebration Key el viernes: una en la laguna y otra en la playa. Lamentablemente, ambos huéspedes han fallecido", según informó Carnival Cruise Line en un comunicado citado por CBS News.

Primer incidente: Un hombre de 79 años pierde el conocimiento mientras practicaba esnórquel

La primera emergencia se reportó poco antes del mediodía.

Según la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, un hombre de 79 años fue hallado inconsciente a bordo de una embarcación comercial. El informe preliminar indica que el hombre estaba practicando esnórquel en una de las playas del resort cuando perdió el conocimiento.

"Un salvavidas lo asistió desde el agua y se le administró RCP, pero sin éxito", informó la policía a NBC News.

El hombre fue declarado muerto poco después por un médico.

Aunque la nacionalidad fue confirmada como estadounidense, su identidad no fue revelada.

Segundo incidente: Mujer de 74 años muere tras desvanecerse en una piscina

Poco después, alrededor de las 2:30 p.m. del viernes, las autoridades fueron notificadas de un segundo caso.

Esta vez, una mujer de 74 años fue encontrada inconsciente en una piscina del mismo complejo turístico.

Según la policía, un socorrista extrajo a la mujer del agua y trató de reanimarla con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin éxito.

También fue declarada muerta por un médico. Al igual que en el caso anterior, la víctima era ciudadana estadounidense y su identidad no fue divulgada por respeto a la privacidad de la familia.

Reacción de Carnival Cruise Line

"Nuestros pensamientos y oraciones están con los huéspedes y sus familias y nuestro equipo de atención está brindando asistencia", señaló la compañía en un comunicado dado a conocer por medios de prensa.

La empresa también aseguró que sus socorristas y personal médico respondieron de forma inmediata, y que están cooperando plenamente con la investigación encabezada por las autoridades bahameñas.

Ambos fallecimientos están siendo investigados por la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, que anunció la realización de autopsias para determinar con precisión las causas de las muertes.

“Se realizará una autopsia a ambas víctimas para ayudar a determinar la causa exacta de la muerte. La investigación continúa en ambos casos”, confirmó la policía.

Hasta el momento, no se han identificado fallos en los protocolos de seguridad de Celebration Key.

No obstante, el hecho de que dos personas fallecieran con apenas unas horas de diferencia en el mismo complejo genera preocupación y pone bajo escrutinio los estándares de seguridad del nuevo resort.

Otro incidente en Bahamas: turista atacado por tiburón

Mientras las autoridades investigaban estas muertes, un tercer incidente se reportó en otra zona del archipiélago. Un ciudadano estadounidense de 63 años fue atacado por un tiburón mientras practicaba pesca submarina en Big Grand Cay el sábado alrededor de la 1:00 p.m., informó la policía bahameña.

El hombre, cuyo nombre tampoco fue divulgado, sufrió "lesiones graves" y fue trasladado de urgencia a una clínica local antes de ser evacuado por por vía aérea a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado.