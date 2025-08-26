Estos son los artículos que la TSA prohíbe en tu equipaje

Hacer la maleta de viaje Foto © Foto de Vlada Karpovich en Pexels

Vídeos relacionados:

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) actualizó recientemente su lista de artículos prohibidos en el equipaje de mano y facturado.

La medida busca reforzar la seguridad aérea y evitar incidentes relacionados con materiales peligrosos que, aunque comunes en el hogar, pueden representar un riesgo significativo durante el vuelo.

Entre las restricciones más destacadas figura la prohibición de herramientas de peinado inalámbricas, como planchas, rizadores o cepillos que contengan cartuchos de gas o funcionen con butano, en el equipaje.

Estos dispositivos, muy populares entre influencers y viajeros frecuentes por su practicidad, pueden generar chispas o calor excesivo, representando un potencial peligro a bordo. Además, los cartuchos de gas de repuesto están totalmente prohibidos, tanto en equipaje de mano como facturado, según la TSA.

¿Qué considera la TSA un material peligroso?

Muchos artículos de uso cotidiano están clasificados como materiales o mercancías peligrosas. Esto incluye baterías de litio, aerosoles, líquidos inflamables, gases comprimidos y otros productos que, al ser expuestos a las condiciones de un vuelo, como vibraciones, cambios de presión y temperatura, pueden derramarse, liberar gases tóxicos, prenderse fuego o incluso explotar.

Algunos ejemplos de materiales peligrosos:

Lo más leído hoy:

Explosivos

Gases

Líquidos y sólidos inflamables

Oxidantes

Sustancias tóxicas e infecciosas

Materiales radiactivos

Corrosivos

La TSA advierte que los objetos prohibidos descubiertos en el equipaje, ya sea mal empaquetados, ocultos intencionalmente o que presenten fugas, pueden dar lugar a multas civiles o incluso cargos penales.

¿Qué se puede llevar y qué no?

La lista completa de artículos permitidos o restringidos puede consultarse en el sitio oficial de la TSA, pero entre las reglas generales destacan:

Herramientas inalámbricas: Prohibidas en el equipaje facturado, pero permitidas en el equipaje de mano solo si tienen una cubierta de seguridad que evite que se enciendan accidentalmente.

Herramientas con cable: Permitidas en el equipaje facturado.

Baterías dañadas o retiradas del mercado: Prohibidas tanto en equipaje de mano como documentado, a menos que hayan sido retiradas o neutralizadas.

Productos de aseo personal, medicamentos y dispositivos médicos: Permitidos en cantidades limitadas y bajo ciertas condiciones.

¿Qué pasa si llevas un artículo prohibido?

Los pasajeros que intenten llevar artículos no permitidos podrían enfrentar sanciones que van desde la confiscación del objeto hasta multas importantes o arresto. La TSA recomienda a los viajeros revisar con antelación las normas y, ante cualquier duda, abstenerse de incluir el artículo en el equipaje.

El listado de artículos prohibidos se actualizó por última vez en junio de 2025, por lo que se recomienda a los viajeros visitar el sitio web oficial de la TSA antes de cada vuelo para estar al tanto de los cambios más recientes.