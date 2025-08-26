Southwest Airlines cambia las reglas para pasajeros de "tallas grandes"

Vídeos relacionados:

Southwest Airlines eliminó su reconocida política “cliente de tamaño”, que permitía a los pasajeros de talla grande solicitar un segundo asiento sin cargo adicional.

A partir del 27 de enero de 2026, los pasajeros de tallas grandes o personas con obesidad, deberán comprar un asiento extra de forma anticipada para garantizar su espacio a bordo.

La aerolínea indicó que el apoyabrazos será considerado “el límite definitivo entre los asientos” y los clientes que lo excedan tendrán que pagar el asiento adicional antes de viajar.

Además, los reembolsos por ese segundo asiento estarán sujetos a condiciones más estrictas. Solo serán considerados si el vuelo no está completo, los asientos son de la misma clase y la solicitud se realiza dentro de los 90 días previos al viaje.

La medida ha generado fuertes críticas entre los pasajeros, quienes la califican como un retroceso en inclusión y consideran que encarecerá significativamente los viajes para personas con cuerpos voluminosos.

Southwest Airlines anuncia otros cambios que podrían no gustar a sus clientes

Esta nueva política de asientos coincide con otros cambios en la compañía. En marzo, Southwest Airlines anunció que, por primera vez en su historia, abandonará su sistema de embarque libre y comenzará a asignar asientos a partir de 2026.

El cambio busca reorganizar la experiencia de vuelo y aumentar la rentabilidad, aunque supone el fin de un rasgo distintivo que caracterizó a la aerolínea durante décadas.

También dijeron adiós a las maletas gratis

Southwest desde el 28 de mayo de 2025 cobra por el equipaje facturado. Hasta ese momento la aerolínea permitía documentar dos maletas sin costo adicional, una ventaja que la diferenciaba en el competitivo mercado estadounidense.

Los nuevos cargos son de 35 dólares por la primera maleta y 45 dólares por la segunda, salvo para clientes con beneficios especiales del programa Rapid Rewards o con boletos Business Select.

La aerolínea también está introduciendo tarifas básicas más económicas, ventas a través de plataformas externas como Expedia, vuelos nocturnos y otros servicios que marcan su transición hacia un modelo más convencional.

La presión de los accionistas, los despidos masivos anunciados en julio y la necesidad de incrementar ingresos tras años de pérdidas, han empujado estos cambios.

Otras aerolíneas y sus políticas para pasajeros de talla grande

Southwest no es la única aerolínea con normativas sobre pasajeros de talla grande:

Alaska Airlines exige la compra de un segundo asiento si no se puede bajar el apoyabrazos.

American Airlines sugiere reservar dos asientos y ofrece asistencia en el aeropuerto.

Delta Air Lines puede reasignar al pasajero a otro asiento o vuelo sin compra anticipada.

Frontier Airlines obliga a comprar un asiento adicional si no se pueden bajar ambos apoyabrazos.

