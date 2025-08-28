Habla cubana herida de un balazo por su expareja en Miami

Yudaisy Salgueiro, una cubana de 47 años, profesional de la salud y residente en Miami, ha hablado desde una cama del hospital Jackson Memorial con Telemundo 51 y Univision para ofrecer un desgarrador testimonio sobre el intento de feminicidio que sufrió a manos de su expareja dentro del complejo de apartamentos donde ambos vivían.

“Yo te digo que todo esto ha sido un milagro”, afirmó en declaraciones a Telemundo 51, aún convaleciente de una herida de bala que atravesó su pecho.

Los hechos ocurrieron el martes 26 de agosto, poco antes de las 4:00 p.m., en el complejo Monte Carlo Apartments, ubicado en la intersección de la avenida 72 del noroeste y la 3 calle, al sur de la autopista SR 836, en el oeste del condado de Miami-Dade.

Según confirmó el Departamento del Sheriff (MDSO), los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas al 911 por disparos.

Al llegar, encontraron a una mujer con heridas en la parte superior del cuerpo: era Yudaisy.

“La bala entró por la parte superior del corazón y salió por la espalda”, relata la víctima. El impacto le causó un neumotórax.

Lo más leído hoy:

“Tuve un hemotórax, que es sangre en el pulmón”, explica.

A pesar de la gravedad del impacto, no fue necesaria una operación. “Gracias a Dios fue una sola bala”, añade.

Sobre la relación con el atacante, Yudaisy relata que estuvieron juntos diez años y que llevaban un año separados.

“Lo que pasó de verdad yo nunca me lo imaginé, porque éramos una pareja que llevábamos diez años”, repite.

Añade que “no era agresivo. Nosotros nunca discutimos”, lo que hace aún más desconcertante el ataque que casi le cuesta la vida.

El ataque: “Me mató, llama al 911”

Yudaisy regresaba de su trabajo aquella tarde y se dirigía al apartamento de sus padres -que también viven en el mismo edificio, cuando fue atacada por "Javier".

“Cuando yo toco para abrir el elevador, él me dispara”, cuenta. Según testigos, el agresor salió de forma repentina del ascensor y abrió fuego.

Una vecina que presenció los hechos lo relató así: “Algo explotó en el elevador segundo del edificio, la muchacha salió gritando y el hombre salió detrás, parece que él salió del elevador y disparó a ella, entonces ella corrió por las escaleras gritando para que alguien ayudara, de ahí se oyeron los balazos y rotura de cristales de las ventanas... pero sí vi cuando él disparó a la muchacha, y salió ella gritando”.

Yudaisy, herida, logró escapar como pudo. “Me apreté donde la bala entró y corrí hasta la tercera planta. Me tiré boca abajo en la cama y me presioné fuerte”, recuerda.

Fue entonces cuando una vecina la encontró y la socorrió: “Yo la traje y cerré rápido y me dijo: ‘me mató, llama al 911’”.

Los paramédicos del cuerpo de Bomberos de Miami-Dade la trasladaron de urgencia al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

La persecución por el edificio

Tras dispararle, Javier no huyó. Se desató una persecución dentro del edificio que puso en peligro a más personas. El agresor rompió los cristales del apartamento de Yudaisy intentando entrar, sin saber que ella ya se encontraba en otro piso.

Luego, se dirigió al apartamento de sus padres, donde también rompió una ventana y logró acceder armado.

“Rompió el cristal, entró al apartamento y apuntó a la suegra”, narran los familiares.

María Elena, madre de la víctima, recuerda cómo se enfrentó al atacante: “Forcejeé con él y logré encerrarme en mi cuarto”.

Según ella, “él no disparó porque no le salió la bala”. Yudaisy agrega: “Parece que no sabía ni andar con la pistola, gracias a Dios”.

El caos se extendió por todo el edificio. Una vecina declaró al canal WSVN: “Vi cuando él le disparó a la mujer y ella salió gritando”. Otra residente aseguró que “hubo mucho corre corre. Él entró hasta en mi casa”.

Al final del día, varios apartamentos mostraban agujeros de bala en ventanas y muebles, testigos mudos de la violencia desatada.

El desenlace: Muerto en su apartamento

Los vecinos ayudaron a los agentes a ubicar el apartamento donde se había escondido el agresor. Al llegar al cuarto piso, los policías encontraron al sospechoso armado.

“Cuando descubrieron a un individuo armado con un arma de fuego se produjo un intercambio de disparos entre el sujeto y tres de nuestros agentes”, explicó Eric García, asistente del sheriff, en declaraciones a WSVN.

Tras el tiroteo, los oficiales se replegaron en posición táctica y solicitaron refuerzos. La unidad especial de respuesta (SRT) entró poco después y encontró al atacante muerto dentro del apartamento.

Aún no se ha confirmado si murió por un disparo autoinfligido o por fuego cruzado. El caso ha sido transferido al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), como estipula el protocolo cuando agentes disparan sus armas en servicio.

La operación provocó un amplio despliegue policial que incluyó el cierre del tráfico en NW 72 Avenue y Flagler Street, afectando la circulación de la zona. En redes sociales, la cuenta comunitaria Only in Dade difundió imágenes del operativo y del momento en que varias patrullas cercaban el edificio.

Desde el hospital, Yudaisy trata de asimilar lo ocurrido. “Siento tranquilidad de saber que el agresor no será una amenaza para mí ni para mi familia”, concluye.