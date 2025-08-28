“Ayuda, por favor”: Joven cubano con leucemia necesita donaciones de sangre en hospital de Ciego de Ávila

Un joven cubano de 38 años, diagnosticado con leucemia, necesita con urgencia donaciones de sangre en el Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”, en Ciego de Ávila.

La solicitud fue compartida a través de un video publicado en el perfil de Facebook de Richell Maulin Pomares. Este joven es el enfermo que necesita apoyo urgente. En el breve audiovisual una mujer hace un llamado desesperado a la solidaridad.

“Necesitamos ayuda de donantes de sangre de tipo O positivo, o de O negativo. Es para un hombre de 38 años que está padeciendo leucemia”, explicó.

El paciente se encuentra ingresado en la sala de Terapia Intermedia, cama número 21. Los donantes voluntarios deben dirigirse al banco de sangre ubicado al fondo del hospital avileño y especificar que la donación es a favor del joven Richell Fidel Maulin Pomares.

“Estaremos agradecidos infinitamente a todo el que nos pueda ayudar. Estamos luchando para que él supere esta enfermedad”, señaló la joven en el video.

Por su parte, el propio paciente hizo un llamado directo a la población cubana. “Necesito sangre. Necesito ayuda”, expresó con visible agotamiento y esperanza de superar esta dura etapa de su enfermedad.

La escasez de insumos médicos y de sangre en los hospitales cubanos ha agravado situaciones como esta, en la que familiares y amigos deben recurrir a las redes sociales para buscar auxilio inmediato, porque no encuentran otras soluciones en el sistema de Salud Pública del país.

