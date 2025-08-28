El actor puertorriqueño Luis Guzmán, el mismo que le está dando vida a Gómez Addams en la serie Wednesday (Merlina) de Netflix, está en boca de todos por una respuesta tan breve como explosiva. Durante una entrevista en el programa First We Feast, sus compañeras de reparto le pidieron describir en una sola palabra a algunos colegas con los que ha trabajado… y ahí llegó el momento de Jennifer Lopez.

Con Adam Sandler no dudó: “Increíble”. Con Catherine Zeta-Jones se puso caballeroso: “Bellísima”. Pero cuando escuchó el nombre de JLo, solo soltó un escueto: “Ok”. Sí, un simple “Ok” que desató risas nerviosas de Jenna Ortega y Emma Myers, cara de sorpresa de Joy Sunday, y miles de comentarios en redes sociales.

Guzmán y Lopez compartieron pantalla en 1998 en la película Out of Sight (Un romance peligroso), junto a George Clooney. Ella interpretaba a la mariscal Karen Sisco y él al personaje de Chino. Aunque la cinta fue aplaudida por la crítica y con los años se convirtió en un clásico de culto, parece que entre ambos nunca hubo más que lo estrictamente laboral.

Lo curioso es que ese “Ok” se interpretó como mucho más que una palabra. En redes, muchos aplaudieron su sinceridad con frases como “los tuvo bien puestos”, “antes me caía bien, ahora me cae mejor” o “fue real y sin filtros”. Otros se rieron diciendo que “ni Batman la pudo soportar” y hasta hubo quienes predijeron que JLo podría responder con una canción en su próximo disco.

Por supuesto, también aparecieron quienes lo criticaron. “Lamentable expresarse así de una mujer que ha puesto a Puerto Rico en alto”, escribió un usuario. Otros defendieron su trayectoria recordando que “no será del gusto de todos, pero llegar donde está no lo hace cualquiera”.

Y, como en toda polémica, los comentarios picantes no faltaron: “Por algo se ha divorciado como 4 veces”, soltó uno. Alguien resumió entre risas: “Ese Ok es el pensar de muchos famosos… y de muchos humanos comunes”. Incluso hubo quien celebró su simpleza: “Era una palabra, no un párrafo. Él sabe seguir instrucciones”.

Entre tanto, los que prefirieron verlo con humor dejaron frases memorables: “Ahora viene JLo y le tira en una canción”, “Él quiso decir más, pero se aguantó”, “Estamos de acuerdo tranquilo” y “La verdad a la vista, no dijo nada y lo dijo todo”.

Al final, Guzmán no insultó, no exageró, ni se fue por las ramas: dijo “Ok” y siguió adelante. Lo que él pensó que era una respuesta neutral terminó siendo carne para los usuarios de las redes, que no dudaron en reaccionar a ese monosílabo.

