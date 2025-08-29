Trump retira protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la protección del Servicio Secreto para la exvicepresidenta Kamala Harris, según confirmó este viernes un alto funcionario de la Casa Blanca.

Por ley, los exvicepresidentes tienen derecho a seis meses de protección tras dejar el cargo. El expresidente Joe Biden extendió esa protección para Harris hasta enero de 2026 mediante un memorando ejecutivo firmado en enero, antes de dejar el cargo.

La decisión de Trump fue comunicada el jueves al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio Secreto, y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. En ese momento, el equipo asignado a la seguridad de Harris será trasladado a Nueva York, donde trabajará en la preparación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Kirsten Allen, asesora principal de Harris, expresó agradecimiento al Servicio Secreto por "su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad".

La medida ocurre semanas antes de que Harris comience una gira de 15 ciudades en septiembre para promocionar su libro de memorias, 107 Days, donde narra su breve campaña presidencial como candidata demócrata, tras el retiro de Biden luego de un desastroso debate frente a Trump.

Aunque perdió las elecciones de 2024, Harris no ha descartado una futura candidatura presidencial en 2028. En julio anunció que no se postulará para la gobernación de California en 2026.

Trump también ha eliminado protecciones federales a otras figuras, incluyendo a los hijos del presidente Biden, Hunter y Ashley, y al exasesor de seguridad nacional John Bolton, todos críticos de su administración. Medidas similares han afectado incluso a exfuncionarios de su propio gabinete, como el exsecretario de Estado Mike Pompeo.

El Servicio Secreto está obligado por ley a proteger de por vida a los expresidentes y a sus cónyuges, así como a los hijos menores de 16 años. Para exvicepresidentes, el periodo de protección estándar es de seis meses, salvo que se extienda mediante orden ejecutiva, como ocurrió con Harris.

Hasta ahora, los asesores de Trump no han respondido a solicitudes de comentarios sobre la revocación.

