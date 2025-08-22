FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump

Vídeos relacionados:

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registra este viernes la residencia en Maryland de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump.

La investigación federal relacionada con el presunto manejo indebido de documentos clasificados llevó a los agentes a la residencia privada de Bolton en Bethesda, un lujoso barrio en el noroeste de Washington.

La información fue confirmada inicialmente por The Associated Press, que citó a una persona con conocimiento directo del operativo, aunque bajo condición de anonimato al no estar autorizada para hablar públicamente sobre el caso.

Posteriormente, Fox News corroboró la noticia.

Ni el portavoz de Bolton ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios, y un abogado que ha representado al exfuncionario declinó pronunciarse.

El director del FBI, Kash Patel, escribió en su cuenta de X: "Nadie está por encima de la ley… agentes del FBI en misión", en clara referencia al operativo.

Un enfrentamiento prolongado con Trump

John Bolton fue el tercer asesor de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, ocupó el cargo durante 17 meses, desde abril de 2018 hasta su abrupta salida en septiembre de 2019.

Su paso por la administración estuvo marcado por choques constantes con el entonces presidente, especialmente sobre las estrategias hacia Irán, Afganistán, Corea del Norte y Venezuela.

Trump pidió públicamente su renuncia a través de Twitter, alegando desacuerdos en múltiples decisiones de política exterior.

"Le agradezco mucho a John por su servicio", agregó entonces, pero precisó que no estuvo de acuerdo con muchas de sus sugerencias.

El mandatario acusó a Bolton de haberse "pasado de la raya" en lo referente a Venezuela.

Aunque ambos coincidían en la necesidad de expulsar del poder a Nicolás Maduro, Trump estaba cada vez más impaciente por el fracaso de una campaña de sanciones y diplomacia, liderada por Estados Unidos, para defenestrar al líder socialista.

La relación entre ambos se deterioró aún más cuando Bolton publicó en 2020 su libro de memorias "La habitación donde ocurrió", en el que relataba episodios internos de la Casa Blanca.

El gobierno de Trump intentó, sin éxito, bloquear la publicación alegando que contenía información clasificada.

Contexto de seguridad y documentos sensibles

El operativo del FBI se produce en un momento en que la administración republicana de Trump ha retomado medidas de presión contra exfuncionarios con acceso a información sensible.

Apenas en su primer día de regreso al poder este año, el mandatario revocó las autorizaciones de seguridad de más de 40 exmiembros de inteligencia, entre ellos Bolton.

No es la primera vez que el exconsejero se ve envuelto en controversias de este tipo.

Durante su gestión, fue uno de los principales arquitectos de la política de máxima presión contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, llegando a anunciar en Miami, en abril de 2019, severas restricciones a viajes y remesas hacia la isla como represalia por el respaldo de La Habana a Nicolás Maduro.

Investigaciones en curso

Por ahora, las autoridades no han confirmado de manera oficial qué documentos motivaron la irrupción del FBI ni si Bolton enfrenta cargos directos.

Sin embargo, la investigación apunta a determinar si manejó, retuvo o divulgó material clasificado sin autorización, lo que constituiría una violación a la ley federal.

Mientras el exasesor guarda silencio, el allanamiento marca un nuevo capítulo en la tensa y compleja relación entre Trump y uno de sus críticos más férreos, cuya voz ha sido constante contra el expresidente en temas de política exterior.

