José Abreu emociona a Yuniesky Gurriel con tierno gesto hacia su hija

El expelotero cubano Yuniesky Gurriel compartió en su cuenta de Instagram un emotivo momento vivido entre su hija Leah y la estrella de Grandes Ligas José Abreu, quien cumplió el sueño de la pequeña al conocerlo en persona y pasar casi una hora conversando sobre béisbol.

"Caballo, siempre te estaré agradecido por este gesto con mi hija, dando muestras de lo que siempre has sido, un caballo", escribió Gurriel.

Explicó que hace unos días Leah llegó de la escuela con una tarjeta de béisbol, y al verla le dijo: "Yo lo conozco, es mi amigo".

La niña, apasionada por el béisbol, expresó su deseo de conocer a Abreu. Yuniesky se comunicó con el agente del pelotero y el encuentro se hizo realidad: firmas, charlas y un tiempo de calidad que la familia nunca olvidará.

El gesto de Abreu no solo emocionó al ahora entrenador, sino que también representa un momento especial en su vida familiar.

A principios de este mes, Yuniesky regresó a Cuba tras seis años de ausencia, acompañado de su esposa Jennifer Casares y sus hijos, en un viaje cargado de emociones y reencuentros con su tierra natal.

Durante su estancia en la Isla, la familia Gurriel visitó lugares emblemáticos de La Habana y Sancti Spíritus, como la Plaza de San Francisco de Asís, el malecón, la escuela Julio Antonio Mella y el estadio José Antonio Huelga.

También hubo un momento íntimo en la casa familiar, donde los hijos pudieron conocer las raíces de la familia y conectarse con sus tradiciones, según relató Casares en redes sociales: "Fue un viaje lleno de emociones, de memorias, de risas, de lágrimas… Volver a casa, aunque sea por unos días, sana el alma".

Yuniesky, el mayor de los hermanos Gurriel, tuvo una destacada trayectoria en Sancti Spíritus, Industriales y en la selección nacional antes de emigrar a Estados Unidos en 2019, donde se ha consolidado como entrenador de bateo en Miami, trabajando con peloteros de la talla de Yasiel Puig, Mauricio Dubón, Ezequiel Tovar y sus propios hermanos Yulieski y Lourdes Jr.

Su regreso a Cuba contrasta con la situación de su hermano Yulieski, estrella de Grandes Ligas y campeón de bateo en 2021, a quien el gobierno cubano le negó la entrada en 2022, pese a que había cumplido el periodo de prohibición establecido para deportistas que abandonan equipos nacionales.

Mientras Yulieski tiene prohibido volver, Yuniesky logró cerrar un ciclo personal y ofrecer a sus hijos la oportunidad de vivir de primera mano la cultura y los afectos de la familia Gurriel.

El encuentro de José Abreu con Leah, lleno de sonrisas, firmas y charlas sobre béisbol, refleja no solo la generosidad del pelotero, sino también la importancia de los vínculos familiares y el legado deportivo que une a los Gurriel con el béisbol cubano y estadounidense.

