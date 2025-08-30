El Zoológico Nacional cierra por mantenimiento y recuperación

Vídeos relacionados:

El Parque Zoológico Nacional anunció este sábado su cierre desde el 1ro. hasta el 5 de septiembre próximos.

El cierre es debido a la necesidad de emprender las tareas de recuperación y mantenimiento tras las actividades realizadas durante el verano, asegura la institución en Facebook

El Parque Zoológico Nacional luego reanudará sus “operaciones habituales” el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 próximos.

Esta semana, el Zoológico había anunciado la reapertura del lago de cocodrilos, tras un proceso integral de saneamiento y restauración que permitió reintroducir a los ejemplares en su hábitat.

En una publicación en la página de Facebook, la dirección del parque destacó que este trabajo busca garantizar el bienestar de los animales y la calidad del espacio, pero advirtió que la colaboración del público es esencial para mantenerlo en buen estado.

En este sentido, alertaron sobre la práctica nociva de arrojar objetos como latas, piedras o palos al agua con el objetivo de provocar el movimiento de los cocodrilos, acción que daña el ecosistema y pone en riesgo la salud de los reptiles.

Ubicado en el poblado Calabazar, municipio Boyeros, el Zoológico Nacional cubre una superficie de 342 hectáreas y cuenta con más de 700 especies de animales, que viven libre de rejas en condiciones cercanas a su hábitat.

Además, se trata de la quinta zona de Cuba con mayor cantidad de aves observadas, con más de 130 especies.

Preocupa el estado de abandono del Zoológico de 26 en La Habana

Mientras el Nacional ejecuta reparaciones, el histórico Zoológico de 26, en La Habana, atraviesa uno de sus momentos más sombríos. Sus instalaciones se encuentran en franco deterioro, los estanques secos, las jaulas sucias, los animales visiblemente desnutridos y la pestilencia agobiante.

Una escena que refleja con crudeza no solo la crisis de esa institución, sino el colapso estructural de un país donde ya no hay recursos ni para humanos ni para animales.

“Si no hay pa’ los cubanos, ¿qué va a haber para los animales? Esto es un genocidio”, denunció un trabajador del zoológico, cuyas declaraciones fueron recogidas en una publicación de la página La Tijera en Facebook.

En las imágenes compartidas por esa plataforma se observan estanques de cocodrilos completamente secos y lagos artificiales contaminados, mientras niños y ancianos tratan de sortear las guasasas, el calor y el olor fétido.

Una visitante, abuela de una menor, expresó con resignación: “Deberían hacerlo una MIPYME, si total ya todo lo que funciona aquí es privado”. Su frase encapsula el sentir de muchos cubanos ante el desplome de los servicios estatales y la privatización informal de casi todo lo que todavía (medio) funciona en el país.

Como en CiberCuba hemos denunciado en varias ocasiones, el espacio se encuentra muy lejos de sus mejores tiempos. Las instalaciones, que en su momento fueron un orgullo para la ciudad, ahora evidencian un abandono que preocupa tanto a los visitantes como a los trabajadores del lugar.