Periodista oficialista “asombrado” por estado ruinoso del Zoológico de 26 y Parque de los Dinosaurios en La Habana

El deterioro de los espacios públicos en Cuba es tan visible como inevitable: hierbas altas, instalaciones oxidadas, servicios casi inexistentes y precios impagables.

Sin embargo, para algunos periodistas de la prensa oficial, el desastre todavía resulta motivo de sorpresa.

En un artículo publicado en el diario Juventud Rebelde, el reportero Yuniel Labacena Romero aseguró haber quedado impactado al visitar con sus hijos el Zoológico de 26 y el Parque Forestal, conocido como el de los Dinosaurios, ambos en La Habana.

Según describió, encontró aparatos rotos, jaulas vacías, estructuras despintadas, hierba crecida “hasta el pecho” y un ambiente de abandono que contrasta con las risas de los niños que, pese a todo, buscan divertirse.

El periodista lamentó que los espacios de recreación, en particular aquellos destinados a niños y adolescentes, “perdieron sus encantos” y hoy son muestra de un deterioro que va “más allá de lo material”.

Para ilustrar la magnitud del desastre, señaló que los famosos dinosaurios parecen haber sufrido “algún cataclismo, no precisamente natural”, y que los árboles que antes emitían sonidos hoy solo transmiten desidia y frustración.

Más allá del estado físico de los parques, Labacena apuntó también a la falta de ofertas de consumo accesibles, en un contexto donde los privados copan el mercado con precios descomunales y sin garantías de calidad.

“¿A quién se le exige mejor atención al cliente y cordura en sus precios?”, se preguntó, trasladando la responsabilidad a una supuesta falta de articulación entre el sector estatal y los nuevos actores privados.

El periodista reconoció que el país atraviesa una situación económica “extremadamente difícil” y culpó al embargo estadounidense por la falta de inversiones, aunque admitió que ello no justifica la negligencia y la falta de cuidado.

Aun así, su “descubrimiento” sobre el abandono de parques y zoológicos sorprendió a muchos lectores, acostumbrados desde hace décadas a convivir con derrumbes, apagones, inflación y servicios públicos en ruinas.

Mientras la prensa oficial habla de resignación y de la necesidad de mantener “pasión y voluntad” para recuperar los espacios, en la calle la sensación es otra: los parques en Cuba no son solo un reflejo de la falta de mantenimiento, sino también de la ausencia de un Estado capaz de garantizar lo más básico.

El asombro del periodista oficialista por los dinosaurios sin rugido y las jaulas sin animales parece llegar demasiado tarde: la ruina ya no es noticia, es rutina.

