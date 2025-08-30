El reguetonero cubano El Chulo arremetió duramente contra el productor Roberto Ferrante y el cantante Charly, con quienes mantiene una disputa abierta desde hace semanas. En una nueva serie de publicaciones en redes sociales, el artista criticó la manera en que Ferrante gestiona la carrera de Charly y de otros talentos que permanecen en Cuba, sugiriendo que sus carreras están estancadas.

En un video publicado en Instagram, El Chulo lanza una indirecta sin filtros: “Tienes una dictadura musical”. Aunque no menciona a Charly por su nombre en ese momento, el mensaje está claramente dirigido a él, considerando los antecedentes entre ambos, que incluyen intercambios públicos y hasta un reto a una pelea de boxeo. “Tú pudieras estar aquí también disfrutando de los placeres de la vida en Miami, pero Roberto Ferrante te firmó”, comentó, insinuando que la disquera ha limitado su proyección y la mala decisión de fichar por la discográfica del italiano.

La respuesta de Ferrante no se hizo esperar. En tono sarcástico, comentó en el mismo video: “Esa piscina me parece muy de pobres. ¿El carro se lo robaron o lo llevó el banco por falta de pagos?”. El Chulo no dejó pasar la provocación y replicó el comentario en sus historias, apuntando directamente al productor y su manera de manejar a los artistas de su catálogo.

A partir de ahí, El Chulo subió el tono. “Quita al Bebeshito, que es consorte, y a Ja Rulay, que es mi hermano, y de ahí todos los artistas que hay en tu catálogo, ninguno llega al tercio de plata que tengo yo. Tú eres loco”, dijo, mientras se grababa desde su auto y antes de mostrar su Rolls Royce como símbolo de éxito fuera de cualquier disquera.

“Cuando llegue a casa te voy a enseñar un video de mi carro. Pobre. Dime un artista que se haya hecho una piscina que se haya gastado 100 mil dólares haciéndola. Dale, dime Ferrante”, agregó el cantante. En varias ocasiones ha utilizado sus bienes como una forma de validar su independencia y su éxito económico, en contraste con lo que acusa como mala gestión en la industria cubana.

En la parte más dura de sus declaraciones, El Chulo calificó a Ferrante como “un borracho y un estafador”, acusándolo de aprovecharse de jóvenes artistas en la isla. “Está estafando a todos esos muchachos en Cuba”, sentenció, y añadió que Ferrante “no sabe ni lo que habla”, mientras reafirmaba su posición con la frase: “Aquí hay ticket”.

La confrontación entre El Chulo y Charly ya no es solo musical. Ambos artistas se han retado públicamente a una pelea de boxeo, y las tensiones siguen escalando. Una disputa en la que también ha entrado el cantante Mawell. La escena urbana cubana observa el conflicto con atención, mientras crece el debate sobre el papel de los productores y el poder que ejercen para impulsar o frenar la carrera de un artista.

