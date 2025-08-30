“He estado 4 años callado”: Ja Rulay sorprende con una foto inédita suya y habla de sus obstáculos

Vídeos relacionados:
El reguetonero cubano Ja Rulay sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una foto inédita de sus inicios, acompañada de un mensaje en el que confesó haber enfrentado serias dificultades en su camino artístico.
“Mi camino no ha sido fácil y cada vez que pasa el tiempo me lo ponen más difícil, pero yo ando con Dios y se lo dejo todo en sus manos”, expresó el cantante en sus historias.
El intérprete aseguró que ha estado “cuatro años callado” y que, aunque muchos no lo sepan, ha tenido que superar obstáculos que marcaron su carrera. “No es como se pinta, si no fuera por mí mismo no estuviera aquí”, escribió, dejando claro que ha tenido que abrirse paso con esfuerzo propio pese a quienes intentaron detenerlo.
El mensaje fue una respuesta directa de Ja Rulay después de que una página de farándula publicara la foto, retando a los usuarios a adivinar su identidad. El artista no dejó pasar el gesto y reaccionó con una declaración sincera sobre lo difícil que ha sido llegar hasta donde está.
Este desahogo llega en un momento clave de su vida. En las últimas semanas, el reguetonero se ha mostrado más cercano y sentimental junto a su pareja, la joven cubana Marell Infante, con quien ha compartido escenas románticas desde Cuba. La joven, que reside en España y lleva un estilo de vida marcado por viajes y lujo, ha impactado en la vida de Ja Rulay al punto de que él mismo reconoció: “Estás cambiando a un hombre para bien”.
Entre la confesión de sus obstáculos y la estabilidad que parece haber encontrado en su relación, Ja Rulay atraviesa una etapa en la que combina la dureza de sus batallas pasadas con la ilusión de un presente más sereno y acompañado.
