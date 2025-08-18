El cantante cubano Wampi revolucionó Instagram con la portada de su próximo tema, “El Rey de La Habana 7”, una caricatura que bien podría ser el anuncio de una tiradera. El artista aclaró con ironía que “cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia…”, pero en redes no quedó duda: la portada está cargada de indirectas.

En la ilustración aparecen varios personajes que los usuarios identificaron rápidamente. Según las teorías que circulan, ahí estarían Chocolate, representado con su nombre escrito en un contenedor de basura, Un Martí To Durako con dos mujeres por la “tortilla”, Ferrante con una camiseta de “Compro views” acompañado de tres perros que representarían a Charly, Johayron y Ja Rulay, Kenny Robert en su personaje de Jessica, Osniel Kimii y Samantha Hernández como pareja, Popy y Raymel, y Alex Otaola saliendo de una alcantarilla con micrófono en mano.

El dibujo se volvió un auténtico rompecabezas urbano. En cuestión de horas, comenzaron a circular análisis con acercamientos a cada esquina de la portada, debates en páginas de farándula y directos en redes sociales para descifrar quién era quién y a quién iba dirigido cada dardo.

La publicación superó los 19 mil “me gusta” y recibió cientos de comentarios, muchos de ellos de artistas del propio género. El cantante cubano Mamá Estoy Brillando escribió entre risas “qué rico”, mientras que Harryson reaccionó con un “como tú sabes”. Por su parte, Dany Ome opinó: “Qué duro tanque, se fueron lejísimos”.

Otros colegas también se sumaron: Dj Leydis comentó “Esto es lo más bueno que he visto hoy”, y Yoe de Oro celebró con un “Qué duro, niño”. Entre los fans, abundaron los vaticinios: “Se viene directa del Choco. Tú pa’ arriba del lío y que se caliente todo esto”, escribió una seguidora.

El revuelo fue tal que Kenny Robert decidió responder desde sus redes, subiendo un video caracterizado como Jessica, el mismo personaje con el que aparece en la caricatura.

El contexto, además, le dio más picante al asunto. Horas antes, Osniel Kimii había compartido en Instagram una historia junto a una mujer que aparentemente sería Samantha Hernández, musicalizada con “Roma”, un tema del propio Wampi. Para muchos, la caricatura fue una contestación gráfica y en clave de promoción.

Con la polémica encendida, Wampi prometió que si la publicación llegaba a mil comentarios soltaría un adelanto del tema. Y todo apunta a que ese objetivo está a punto de cumplirse. La gran duda es si “El Rey de La Habana 7” será un simple lanzamiento de reparto o la tiradera que ya medio mundo da por hecha. Habrá que esperar para salir de dudas...

Preguntas Frecuentes sobre la Nueva Portada de Wampi y la Posible Tiradera