Nadie ganó el sábado y Powerball se dispara a 1.100 millones de dólares para Labor Day

El premio mayor del Powerball volvió a quedar vacante este sábado y se disparó hasta los 1,100 millones de dólares para el sorteo de este lunes, coincidiendo con el Día del Trabajo en Estados Unidos.

Se trata del quinto acumulado más grande en la historia del popular sorteo, un acumulado que tiene a millones de personas pendientes en Estados Unidos.

El pozo tiene un valor en efectivo estimado en 498,4 millones de dólares si el ganador opta por un solo pago.

En caso de elegir la renta anual, recibirá 30 pagos durante tres décadas, con incrementos del 5 % cada año, subrayó la nota de prensa publicada por la organización Powerball en su sitio oficial.

“El país ha esperado todo el año por la oportunidad de jugar por un premio de mil millones de dólares, y qué mejor momento que Labor Day para un sorteo de Powerball de 1,100 millones”, señaló Matt Strawn, presidente del Grupo de Producto Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

Los números ganadores del sorteo del sábado 30 de agosto fueron 3, 18, 22, 27, 33 y Powerball 17, con Power Play de 3.

Aunque nadie se llevó el premio mayor, nueve boletos acertaron los cinco números blancos y ganaron un millón de dólares cada uno, vendidos en California (4), Connecticut, Florida, Illinois, Massachusetts y Pennsylvania.

Otros tres jugadores duplicaron esa cifra a 2 millones de dólares al añadir la opción Power Play; los boletos fueron vendidos en Colorado, Indiana y New Hampshire.

Además, hubo 115 boletos premiados con 50,000 dólares y 27 con 150,000 dólares.

El de este lunes será el 40º sorteo consecutivo sin ganador desde que el premio mayor cayó en California el 31 de mayo pasado.

La racha más larga en la historia del juego es de 42 sorteos, registrada en abril de 2024, cuando el premio llegó a 1,326 millones en Oregón.

Powerball se juega en 45 estados de EE.UU., Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, con un costo de 2 dólares por boleto.

Desde su inicio en 1992, el juego ha generado más de 36,000 millones de dólares para programas sociales en el país.

Los sorteos se transmiten en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. (hora del Este), y también pueden seguirse en línea a través de Powerball.com.

Las probabilidades generales de ganar algún premio son de 1 en 24,9, mientras que la de llevarse el jackpot son de 1 en 292,2 millones.

La escalada del premio mayor del Powerball ha marcado una tendencia notable en las últimas semanas, con acumulados que han roto récords recientes dentro de la lotería estadounidense.

Cuando el pozo alcanzó los 700 millones de dólares, ya era considerado el más alto del año y uno de los más grandes en la historia del sorteo.

Esta cifra se alcanzó tras una extensa racha sin ganadores desde mayo, lo que también provocó un incremento de más del 40 % en las ventas de boletos.

La falta de ganadores en los sorteos sucesivos continuó alimentando el bote. Poco después, el premio se elevó a 750 millones de dólares, posicionándose entre los diez más grandes en la historia del Powerball.

A pesar de la expectativa creciente, ningún jugador logró acertar los seis números, aunque se entregaron millones en premios secundarios en varios estados, lo que mantuvo vivo el entusiasmo entre los participantes.

La cifra continuó aumentando hasta situarse entre los mayores acumulados registrados, cuando el Powerball llegó a los 950 millones de dólares.

En ese momento, ya se ubicaba como el sexto premio más alto de su historia y generaba una verdadera fiebre en todo Estados Unidos, con largas filas para comprar boletos y una expectativa creciente de cara al próximo sorteo.

