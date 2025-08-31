Díaz y Alayo cierran quintos en el Élite 16 de Hamburgo de voleibol de playa

Vídeos relacionados:
La pareja cubana de voleibol de playa, integrada por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, firmó un meritorio quinto lugar en el prestigioso torneo Élite 16 del Pro Tour Mundial, disputado en Hamburgo, Alemania, tras caer en cuartos de final ante los noruegos Anders Mol y Christian Sorum, campeones olímpicos en Tokio 2020 y bronce en París 2024.
De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, los antillanos se despidieron del certamen con balance de dos victorias e igual número de derrotas. En su último partido, frente al dúo líder del ranking mundial, cedieron por 2-0 (21-18, 22-20), en un duelo de gran nivel donde Cuba destacó en ataque (24-23) y bloqueo (5-4), aunque los europeos dominaron en saque y cometieron menos errores. Individualmente, Alayo brilló con 24 puntos, solo dos menos que Mol, máximo anotador del encuentro.
El camino hasta cuartos incluyó un sólido paso por la fase de grupos, con victorias sobre los neerlandeses Penninga/Immers y los campeones mundiales checos Perusic/Schweiner, lo que ratifica la madurez competitiva alcanzada por los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño. Aunque cedieron previamente ante Letonia en la ronda de los 12, supieron reponerse y asegurar su presencia entre los ocho mejores.
Una temporada en ascenso
El 2025 ha sido un año exitoso para la dupla, que ya celebró oro en el Élite 16 de Quintana Roo (México), además de otros resultados destacados en Brasil, Suiza y la Liga Rusa, donde acumulan seis preseas.
Con la mira puesta en el Campeonato Mundial de Adelaida (Australia) en noviembre, Díaz y Alayo confirman que son la principal carta del voleibol de playa cubano y una dupla en ascenso en el circuito internacional.
