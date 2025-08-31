Hombre en Miami es retenido por inmigración tras compartir video de una amiga en topless en un chat grupal

Vídeos relacionados:

Anderson Rene Daboingraterol, un hombre de 25 años, fue arrestado en Miami bajo cargos de voyeurismo, acoso cibernético sexual y uso ilegal de dispositivos de comunicación después de compartir un video íntimo de una mujer en topless en un chat grupal.

Las autoridades también han impuesto una retención migratoria sobre Daboingraterol, quien es ciudadano venezolano.

Según el informe de arresto del Departamento de Policía de Doral, la víctima, una mujer casada, acudió a la Policía el 22 de agosto para denunciar que Daboingraterol había divulgado un video privado de ella.

La mujer relató que habló por FaceTime con Daboingraterol el año pasado, y admitió que le mostró sus pechos en un momento de coqueteo, pero aseguró que nunca consintió que dicha conversación fuera grabada. En ese entonces, ella lo consideraba un "amigo", aunque no mantuvieron una relación íntima ni sexual.

La víctima explicó que el 14 de agosto un amigo le informó que Daboingraterol había compartido el video en un chat grupal llamado "Perreo Intenso", con unos 12 miembros.

Ella insistió a los detectives que no sabía que su llamada de FaceTime estaba siendo grabada.

Según el reporte de Local 10, la víctima recalcó que la difusión no autorizada del video le provocó un fuerte impacto emocional y afectó su bienestar personal, el de su matrimonio y el de su familia. La mujer expresó que la angustia derivada del incidente había sido "extrema".

Tras una investigación, la Policía localizó y arrestó el jueves pasado a Daboingraterol, quien fue enviado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Los detalles exactos de su declaración no fueron revelados al público.

Según el registro criminal público de Miami-Dade, Daboingraterol enfrenta cargos de voyerismo por video, uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones y acoso cibernético sexual.

Su fianza fue fijada en $5,500 por los cargos criminales, además de la retención migratoria en su contra.

Este caso subraya un creciente problema de privacidad y acoso en las redes sociales, con muchos casos de difusión no consensuada de contenido íntimo afectando la vida personal y emocional de las víctimas.

Las autoridades continúan investigando el incidente e instan a las personas a ser cautelosas al compartir información o contenido sensible en plataformas digitales.

