Hospitales de Matanzas reportan la llegada de cuatro niños víctimas de maltrato durante 2025

El Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño vivió a mediados de julio uno de los episodios más dolorosos del año: un niño de apenas dos años ingresó en estado crítico, con signos de violencia física, fiebre alta, dificultad respiratoria y un shock séptico que obligó a ingresarlo de inmediato en la terapia intensiva.

Tras tres días de esfuerzos médicos, la vida del pequeño no pudo salvarse. El caso estremeció a la comunidad médica, a la población y a las redes sociales, reabriendo el debate sobre la magnitud del maltrato infantil en la provincia.

De acuerdo con datos de la doctora Liliana Álvarez Caride, subdirectora de asistencia médica, en lo que va de 2025 los hospitales de Matanzas han recibido cuatro niños víctimas de maltrato, cifra que ya supera los tres casos registrados en todo 2024.

Aunque los desenlaces fatales no son frecuentes, el fenómeno preocupa, no solo por las lesiones físicas, sino también por el trasfondo social, cultural y psicológico que lo sostiene.

Accidentes que no siempre lo son

Especialistas advierten que muchos de los ingresos hospitalarios clasificados como “accidentes” esconden detrás negligencia o violencia.

La doctora Eldalina Rodríguez Hernández, con larga trayectoria en la atención pediátrica, sostiene que el 99 % de los accidentes en infantes son evitables.

“Un televisor que cae sobre un lactante, un ahogamiento parcial en una piscina o una caída doméstica casi siempre están vinculados con falta de supervisión o descuido”, explicó a Periódico Girón.

Las estadísticas lo confirman: mientras que en 2024 se reportaron 616 niños accidentados en la provincia, en lo que va de este año ya suman 350, junto con los cuatro casos de maltrato confirmados.

A menudo, estos episodios se entremezclan: lesiones recurrentes, explicaciones poco convincentes de los padres y señales físicas en distintos estadios de cicatrización revelan historias de violencia detrás de supuestos accidentes.

Modalidades de maltrato

El maltrato infantil no se reduce a la agresión física. Puede manifestarse como abuso sexual, negligencia, abandono, violencia psicológica o incluso a través del llamado síndrome de Munchausen por poderes, donde un adulto provoca o inventa síntomas en el niño para mantenerlo hospitalizado.

El intensivista pediátrico Lázaro Omar Méndez Mederos asegura que cada año atienden más casos de lo que reflejan las cifras oficiales.

“En terapia intensiva hemos recibido dos niños este año con maltrato físico severo. Es difícil enfrentar estas situaciones, porque detrás del paciente no hay solo un cuadro clínico, sino una historia de sufrimiento y abuso. Pero la prioridad siempre es salvar la vida”, afirmó.

Una violencia enraizada socialmente

Los especialistas coinciden en que el maltrato infantil en Cuba suele tener raíces culturales y familiares.

Muchos padres reproducen modelos de crianza autoritarios que vivieron en su infancia, y aún hoy se normaliza el uso de la violencia como método educativo.

“El cinto y la chancleta no son terapias: son maltrato”, sentenció la doctora Eldalina, quien alertó que tanto los golpes como las humillaciones verbales minan la autoestima y el desarrollo emocional de los niños.

La violencia suele originarse en el propio hogar, en contextos de pobreza, estrés, violencia de género o alcoholismo.

La psicóloga Anelkys Reyes Domínguez explicó que incluso desde el embarazo pueden existir manifestaciones de maltrato, como el rechazo al hijo no deseado.

También señaló que los insultos y el menosprecio reiterado -llamar “bruto” a un niño, gritarle por sus tareas- tienen efectos psicológicos profundos y duraderos.

Su colega Diadenis Romero Morales agregó que las secuelas emocionales no siempre son visibles de inmediato, pero con los años pueden traducirse en retraimiento, baja autoestima, conductas autodestructivas o la repetición del ciclo de violencia.

"Un niño maltratado puede convertirse en un adulto maltratador”, advirtió.

Prevención y respuesta institucional

Cuando en el hospital pediátrico existe sospecha de maltrato, se activa un protocolo que involucra a la policía, la fiscalía y otros organismos, siempre a partir de una denuncia.

Sin embargo, el doctor Norge Estupiñán Rodríguez, especialista en Medicina Legal, reconoció que existe un subregistro.

La falta de emisión de certificados médicos de primera intención y la tendencia a aceptar las versiones de los padres impiden que muchos casos lleguen a las instancias judiciales.

Desde el ámbito legal, la fiscal Alina Domínguez García recordó que el Código Penal no contempla el maltrato infantil como delito independiente, aunque sanciona conductas de lesiones físicas o psicológicas, abandono de menores y otros actos que afectan el desarrollo integral de la niñez.

Además, las leyes familiares permiten retirar la responsabilidad parental a quienes incurran en violencia contra sus hijos.

El desafío pendiente

Aun con el respaldo legal y la respuesta médica, los especialistas insisten en que la verdadera clave es la prevención.

El trabajo comunitario desde la atención primaria de salud, el seguimiento a familias en riesgo, la educación de los padres y la vigilancia de vecinos, maestros y autoridades locales resultan vitales.

Proyectos como Arcoiris, dedicados a la atención psicológica de víctimas de abuso sexual, buscan acompañar a los niños y prevenir secuelas futuras.

También hay que promover la educación en las escuelas sobre el respeto al propio cuerpo, la identificación de situaciones de riesgo y la importancia de hablar sin miedo.

Cada caso de maltrato infantil es un recordatorio de que la violencia contra los más vulnerables no puede normalizarse ni quedar impune. Como señala la doctora Eldalina, “los golpes no enseñan, las ofensas destruyen”.

