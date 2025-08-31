Una pedida de mano a bordo del crucero se ha vuelto viral en TikTok por lo emotivo y público del momento. La escena fue compartida por el usuario @yeiselmorales011298, un joven cubano que aparece descendiendo por una escalera de cristal, vestido de blanco, para pedirle matrimonio a su pareja frente a decenas de pasajeros que miraban atentos y con los móviles en mano.

La propuesta ocurrió durante uno de los viajes del crucero, que habría salido de Miami rumbo a las Bahamas, según la localización del video. La sorpresa, la música y la energía del lugar hicieron que muchos se detuvieran a presenciar el momento. Apenas ella dijo que sí, estallaron los aplausos entre los presentes, que no ocultaron su emoción por lo que acababan de ver.

El gesto fue acompañado por la canción Cásate conmigo, de Silvestre Dangond y Nicky Jam, que suena en las imágenes mientras la pareja se abrazaba en el centro del vestíbulo. No faltaron las sonrisas, los videos y los gestos de complicidad entre los pasajeros que, sin planearlo, terminaron siendo parte de una escena inolvidable.

En los comentarios del video, que ya suma cientos de reacciones, muchos destacaron lo bonito del gesto y la naturalidad con que se vivió. “Felicidades y bendiciones. Son una pareja bella”, escribió una usuaria. Otros contaron que estaban allí cuando ocurrió o que sueñan con vivir algo así algún día. El propio Yeisel respondió con sencillos mensajes de agradecimiento a quienes dejaron sus buenos deseos.

Este tipo de momentos, cargados de emoción, espontaneidad y conexión humana, tiende a volverse viral en redes sociales. Historias como esta —protagonizada por dos cubanos durante unas vacaciones— conectan con miles de personas que celebran el amor y la autenticidad, dentro y fuera de la isla.

Preguntas frecuentes sobre propuestas de matrimonio virales y románticas en cruceros y otros escenarios