La dura advertencia de una cubana a mujeres que siguen en este tipo de relaciones: “Mientras más rápido te des cuenta, más feliz vas a ser"

Una cubana ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir un video en TikTok donde ofrece un consejo directo a las mujeres sobre las relaciones de pareja y la manera en que los hombres demuestran —o no— sus intenciones.

“Mientras más rápido te des cuenta de que el hombre es intencional con todo lo que hace, más feliz vas a ser y más malestares te vas a evitar”, comienza diciendo la joven en su reflexión, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios en la plataforma.

En el video, la cubana señala que cuando un hombre realmente ama y está decidido a tener un futuro con una mujer, lo demuestra con hechos concretos: “Tú solamente tienes que mencionar que te gusta un celular o unos zapatos, y al próximo día te lo está comprando. Él quiere hacer todo lo posible para que te sientas valorada y especial”.

Sin embargo, advierte que cuando ocurre lo contrario —ausencias prolongadas, maltratos, falta de detalles o de compromiso—, es una clara señal de que ese hombre no tiene verdadero interés. “Mientras más te ignora y menos hace por ti, más quieres que haga y más te encaprichas con él… Él sabe que no tienes autoestima”, aseguró.

Finalmente, su mensaje concluye con un llamado a las mujeres a dejar atrás las excusas y priorizar su dignidad: “Levántate y ponte fuerte, que el hombre de tu vida nunca te va a hacer cuestionar lo que significas en la vida de él”.

Las declaraciones, compartidas en la cuenta de TikTok @liz110622, se han vuelto virales y han desatado una ola de reacciones, especialmente de mujeres que agradecen el consejo y lo consideran una “sacudida necesaria”.

