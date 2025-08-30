Jacob Forever comenta un post de La Dura y los seguidores lo interpretan como otro indicio de ruptura

Vídeos relacionados:

La influencer cubana La Dura celebra este sábado su cumpleaños número 32 rodeada de cariño, felicitaciones y mensajes positivos en redes sociales. Sin embargo, fue un comentario en particular el que acaparó la atención de sus seguidores: el de su pareja y padre de su hija, el reguetonero Jacob Forever.

“Feliz cumpleaños que Dios te dé mucha salud, larga vida, más éxitos, bendiciones y que logres todo lo que verdaderamente te haga feliz”, escribió el artista en la publicación donde La Dura agradecía por un nuevo año de vida.

La creadora de contenido respondió con un escueto: “Gracias por siempre desearme lo mejor”.

Captura Instagram / La Dura

Aunque el intercambio de mensajes parece cordial, para muchos seguidores dista del tono afectivo y cercano que cabría esperar entre una pareja, y ha sido interpretado por algunos como otro indicio de una posible ruptura entre ambos.

Los rumores de separación no son nuevos, pero esta interacción volvió a encender las alarmas entre sus fans, quienes no tardaron en comentar lo frío y formal del mensaje. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido públicamente una separación.

A propósito de esta nueva vuelta al Sol, La Dura compartió unas palabras que también llamaron la atención por no mencionar en ningún momento al reguetonero: “Hoy celebro un año más de vida, y lo hago con el corazón lleno de gratitud. Gracias Dios por regalarme salud, amor y la fuerza para seguir cumpliendo mis sueños. Gracias a mi familia, a mis amigos y a cada uno de ustedes que me acompañan y me apoyan día tras día. Su cariño y sus mensajes hacen que este día sea aún más especial. Brindo por lo vivido, por lo aprendido y por todo lo maravilloso que está por venir. Un nuevo año comienza para mí, y estoy lista para recibirlo con fe, alegría y mucha ilusión”.

Con cada nueva publicación, crecen las especulaciones en torno a su relación, mientras los seguidores continúan atentos a cualquier gesto o palabra que pueda confirmar lo que hasta ahora son solo conjeturas.

