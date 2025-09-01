Sueño cumplido: César Prieto conecta su primer hit en Grandes Ligas

Vídeos relacionados:

El infielder cubano César Prieto, de los Cardenales de San Luis, alcanzó este domingo un hito personal al conseguir su primer imparable en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), una conexión dentro del cuadro que le permitió finalmente estrenarse en el máximo nivel.

No obstante, pese a hacer realidad ese sueño la jornada no fue sencilla: el cienfueguero terminó con tres ponches y un error a la defensa, aunque logró cerrar la tarde con la satisfacción de embasarse en su último turno al bate, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

Tras cuatro años en Ligas Menores, el camarero, considerado uno de los talentos más consistentes del béisbol cubano en los últimos años, suma ahora una primera marca en su joven carrera en MLB, paso que puede abrirle confianza para afianzarse en el roster de su equipo.

En 2021, tan pronto llegó a suelo estadounidense, Prieto abandonó la selección cubana que compitió en el Torneo Preolímpico de Béisbol, celebrado en Florida, entre el 31 de mayo y el 5 de junio.

En aquel momento, era uno de los mejores talentos que permanecían en isla, pero decidió exhibir sus aptitudes en busca de un contrato profesional que alcanzó meses después con los Orioles de Baltimore, equipo que lo mandó a Cardenales.

