Sueño cumplido: César Prieto conecta su primer hit en Grandes Ligas

Vídeos relacionados:
El infielder cubano César Prieto, de los Cardenales de San Luis, alcanzó este domingo un hito personal al conseguir su primer imparable en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), una conexión dentro del cuadro que le permitió finalmente estrenarse en el máximo nivel.
No obstante, pese a hacer realidad ese sueño la jornada no fue sencilla: el cienfueguero terminó con tres ponches y un error a la defensa, aunque logró cerrar la tarde con la satisfacción de embasarse en su último turno al bate, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
Tras cuatro años en Ligas Menores, el camarero, considerado uno de los talentos más consistentes del béisbol cubano en los últimos años, suma ahora una primera marca en su joven carrera en MLB, paso que puede abrirle confianza para afianzarse en el roster de su equipo.
En 2021, tan pronto llegó a suelo estadounidense, Prieto abandonó la selección cubana que compitió en el Torneo Preolímpico de Béisbol, celebrado en Florida, entre el 31 de mayo y el 5 de junio.
En aquel momento, era uno de los mejores talentos que permanecían en isla, pero decidió exhibir sus aptitudes en busca de un contrato profesional que alcanzó meses después con los Orioles de Baltimore, equipo que lo mandó a Cardenales.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre el debut de César Prieto en las Grandes Ligas
¿Cómo fue el debut de César Prieto en las Grandes Ligas?
César Prieto debutó en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis y logró conectar su primer hit en un partido, a pesar de haber tenido un día desafiante con tres ponches y un error defensivo.
¿Qué trayectoria tuvo César Prieto antes de llegar a la MLB?
Antes de su debut en la MLB, César Prieto pasó cuatro años jugando en Ligas Menores con un desempeño destacado, lo cual finalmente le permitió ser llamado al equipo principal de los Cardenales de San Luis.
¿Por qué César Prieto no representará a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol?
César Prieto no representará a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol porque abandonó el equipo cubano en 2021 durante el Torneo Preolímpico en Florida, lo que lo hace inelegible según las reglas de la Federación Cubana y además ha declarado que no desea integrar nuevamente el equipo.
¿Cuál fue el impacto de César Prieto en las Ligas Menores antes de su llamado a la MLB?
Durante su tiempo en las Ligas Menores, César Prieto destacó por su consistencia ofensiva y un promedio de bateo que llegó a .312, lo que lo consolidó como uno de los prospectos más sólidos dentro del sistema beisbolero de los Cardenales de San Luis.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.