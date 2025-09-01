Un "habibi" en Varadero supera test de cubanía pero... ¿Qué tal el baile de salsa?

El creador de contenidos @salem.shahen, quien se identifica en Instagram como médico, libanés y dueño de un negocio privado en Cuba, se ha robado el show en redes sociales con un video grabado en un hotel en la playa de Varadero, donde demuestra su dominio del “test de cubanía”… hasta que le toca bailar salsa.

En el video dialoga con una joven cubana, que muchos usuarios asumen es su pareja. Ella le lanza una serie de preguntas típicas que cualquier cubano debe saber responder.

Salem contesta con soltura, risas y un acento que muchos consideran convincente. Sin embargo, el reto final es tirar un pasillo de salsa, y aunque la actitud del habibi fue muy divertida y natural, desató una ola de comentarios.

Algunos usuarios elogiaron su entusiasmo y aseguraron que baila mejor que muchos cubanos. Otras personas le recomendaron “echarle más sazón” a los movimientos. La mezcla de pasos, gestos exagerados y su espontaneidad le valieron todo tipo de apodos, desde “el habibi cubano” hasta “mi ecobio” (mi amigo).

El propio Salem se unió a la broma preguntando a sus seguidores: “¿Cuánto le dan del 1 al 10 a mi baile?”, desatando una avalancha de emojis, carcajadas y frases virales como “¡Asere, estás acabando!”.

El debate sigue abierto sobre sus dotes como salsero, pero no hay duda de que Salem ha conquistado a los cubanos con su carisma y su intento por integrarse con buen humor a la cultura de la Isla.

Preguntas frecuentes sobre el fenómeno viral de Salem Shahen en Cuba