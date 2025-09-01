Un "habibi" en Varadero supera test de cubanía pero... ¿Qué tal el baile de salsa?

El creador de contenidos @salem.shahen, quien se identifica en Instagram como médico, libanés y dueño de un negocio privado en Cuba, se ha robado el show en redes sociales con un video grabado en un hotel en la playa de Varadero, donde demuestra su dominio del “test de cubanía”… hasta que le toca bailar salsa.
En el video dialoga con una joven cubana, que muchos usuarios asumen es su pareja. Ella le lanza una serie de preguntas típicas que cualquier cubano debe saber responder.
Salem contesta con soltura, risas y un acento que muchos consideran convincente. Sin embargo, el reto final es tirar un pasillo de salsa, y aunque la actitud del habibi fue muy divertida y natural, desató una ola de comentarios.
Algunos usuarios elogiaron su entusiasmo y aseguraron que baila mejor que muchos cubanos. Otras personas le recomendaron “echarle más sazón” a los movimientos. La mezcla de pasos, gestos exagerados y su espontaneidad le valieron todo tipo de apodos, desde “el habibi cubano” hasta “mi ecobio” (mi amigo).
El propio Salem se unió a la broma preguntando a sus seguidores: “¿Cuánto le dan del 1 al 10 a mi baile?”, desatando una avalancha de emojis, carcajadas y frases virales como “¡Asere, estás acabando!”.
El debate sigue abierto sobre sus dotes como salsero, pero no hay duda de que Salem ha conquistado a los cubanos con su carisma y su intento por integrarse con buen humor a la cultura de la Isla.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno viral de Salem Shahen en Cuba
¿Quién es Salem Shahen y por qué se ha vuelto viral en Cuba?
Salem Shahen es un creador de contenidos libanés que se identifica como médico y dueño de un negocio privado en Cuba. Ha ganado popularidad en redes sociales por su carisma y su intento por integrarse a la cultura cubana, especialmente tras compartir un video en Varadero donde realiza un "test de cubanía" y un intento de bailar salsa que ha desatado una ola de comentarios y reacciones.
¿Cómo fue recibido el baile de salsa de Salem Shahen?
El baile de salsa de Salem Shahen fue recibido con mucho humor y simpatía. Aunque algunos usuarios elogiaron su entusiasmo y aseguraron que baila mejor que muchos cubanos, otros le recomendaron "echarle más sazón" a sus movimientos. En general, su espontaneidad y actitud divertida le han ganado apodos como "el habibi cubano" y han conquistado a la audiencia cubana.
¿Qué opinan los cubanos sobre la integración cultural de extranjeros como Salem Shahen?
La integración cultural de extranjeros como Salem Shahen es vista con agrado por muchos cubanos, quienes aprecian el interés y esfuerzo por adoptar aspectos de la cultura local. El carisma y el buen humor de Salem han sido clave en su aceptación, demostrando que la cubanía puede ser apreciada y adoptada más allá de las fronteras de la isla.
¿Cómo influye el uso de redes sociales en la difusión de la cultura cubana?
Las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de la cultura cubana, permitiendo que personas de diferentes orígenes compartan y celebren sus experiencias culturales. Historias como las de Salem Shahen y otros extranjeros que adoptan costumbres cubanas muestran cómo las plataformas digitales facilitan el intercambio cultural y la creación de vínculos a nivel global.
