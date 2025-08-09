“Tomen clases con el niño”: El baile de un pequeño cubano al ritmo de reparto desata furor en TikTok

Un niño cubano ha conquistado las redes sociales con sus increíbles pasos de baile al ritmo de un tema del popular cantante Chris Tamayo.
El video, compartido en TikTok por el usuario @afabriciomunder, muestra al pequeño vestido con una camisa azul y pantalones cortos blancos, moviéndose con seguridad y estilo en lo que parece ser una celebración familiar.
La espontaneidad y talento del niño han generado una oleada de comentarios en redes, donde los usuarios no han escatimado en halagos hacia el pequeño.
“Dime que eres cubano sin decir que eres cubano”, “Agua, de dónde será esa sangre”, “Qué bello, eso es llevarlo en la sangre” y hasta bromas como “Hombres, tomen clases de baile con el niño a ver si mueven la cintura”, son algunos de los comentarios que aparecen en el post.
El clip se ha vuelto viral en poco tiempo, acumulando miles de visualizaciones y reacciones, y confirma lo que muchos ya saben: los cubanos llevan el ritmo en la sangre desde pequeños.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno del baile cubano en TikTok
¿Por qué se ha vuelto viral el video del niño cubano bailando en TikTok?
El video del niño cubano se ha vuelto viral debido a sus impresionantes pasos de baile, su seguridad y estilo al moverse al ritmo de una canción de Chris Tamayo. Este tipo de contenido resalta el talento natural para el baile que muchos cubanos poseen desde temprana edad, generando una gran cantidad de reacciones positivas en redes sociales.
¿Qué comentarios ha generado el video del niño cubano en redes sociales?
El video ha generado una oleada de comentarios halagadores en redes sociales, destacando su talento y carisma. Comentarios como “Dime que eres cubano sin decir que eres cubano” y “Hombres, tomen clases de baile con el niño” resaltan el orgullo y admiración de la comunidad por la habilidad del pequeño para el baile.
¿Cuál es el impacto cultural del reparto cubano en redes sociales?
El reparto cubano ha tenido un impacto significativo en redes sociales, extendiéndose más allá de las fronteras de Cuba. Este género musical urbano ha captado la atención de personas de distintas nacionalidades, quienes intentan dominar sus pasos y estilo, como se observa en videos de alemanas y suecas aprendiendo a bailarlo. Esto demuestra cómo la cultura cubana puede conectar e inspirar a personas de todo el mundo.
¿Qué otros ejemplos hay de niños cubanos destacándose en el arte en redes sociales?
Además del niño que baila al ritmo de reparto, hay otros ejemplos de niños cubanos que han capturado la atención en redes sociales, como una niña de la academia Baila con Micho, quien ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios con su destreza y pasión por la danza. Estos ejemplos muestran el inmenso talento artístico que florece en Cuba desde temprana edad.
