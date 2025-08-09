“Tomen clases con el niño”: El baile de un pequeño cubano al ritmo de reparto desata furor en TikTok

Un niño cubano ha conquistado las redes sociales con sus increíbles pasos de baile al ritmo de un tema del popular cantante Chris Tamayo.

El video, compartido en TikTok por el usuario @afabriciomunder, muestra al pequeño vestido con una camisa azul y pantalones cortos blancos, moviéndose con seguridad y estilo en lo que parece ser una celebración familiar.

La espontaneidad y talento del niño han generado una oleada de comentarios en redes, donde los usuarios no han escatimado en halagos hacia el pequeño.

“Dime que eres cubano sin decir que eres cubano”, “Agua, de dónde será esa sangre”, “Qué bello, eso es llevarlo en la sangre” y hasta bromas como “Hombres, tomen clases de baile con el niño a ver si mueven la cintura”, son algunos de los comentarios que aparecen en el post.

El clip se ha vuelto viral en poco tiempo, acumulando miles de visualizaciones y reacciones, y confirma lo que muchos ya saben: los cubanos llevan el ritmo en la sangre desde pequeños.

Preguntas frecuentes sobre el fenómeno del baile cubano en TikTok