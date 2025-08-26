Cubano lanza tutorial para bailar "Lúcete 2" desde el Malecón de La Habana

El Yoni, bailarín y creador de contenido cubano conocido en Instagram como @yonivip_dance está pegado en redes sociales con su tutorial para bailar el tema "Lúcete 2", un challenge que ha ganado popularidad entre los amantes del reparto.

Aunque el video fue publicado en mayo, sigue acumulando visitas y reacciones gracias a su autenticidad y a la conexión con la cultura urbana cubana.

Grabado frente al emblemático Malecón habanero, el tutorial forma parte de la Sesión #14 del joven bailarín, quien guía a sus seguidores paso a paso para ejecutar las coreografías de temas en tendencia.

“Te doy la clave para que te lo puedas aprender fácilmente”, asegura en el video, que ha sido compartido ampliamente por usuarios dentro y fuera de la Isla.

La propuesta de @yonivip_dance destaca por su enfoque didáctico, su carisma y el rescate de pasos clásicos del reparto, un estilo de baile profundamente arraigado en el escenario musical cubano actual.

"Si no has hecho tu reel, este video te puede ayudar", dice el joven influencer, quien anima a sus seguidores a ponerle su toque personal a cada paso.

El videoclip de "Lúcete 2" acumula cerca de tres millones de visualizaciones en YouTube. Es un tema de BR, Yordy Forever, con @El_Padrino_Records‬.

