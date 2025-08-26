Cubano lanza tutorial para bailar "Lúcete 2" desde el Malecón de La Habana

El Yoni, bailarín y creador de contenido cubano conocido en Instagram como @yonivip_dance está pegado en redes sociales con su tutorial para bailar el tema "Lúcete 2", un challenge que ha ganado popularidad entre los amantes del reparto.
Aunque el video fue publicado en mayo, sigue acumulando visitas y reacciones gracias a su autenticidad y a la conexión con la cultura urbana cubana.
Grabado frente al emblemático Malecón habanero, el tutorial forma parte de la Sesión #14 del joven bailarín, quien guía a sus seguidores paso a paso para ejecutar las coreografías de temas en tendencia.
“Te doy la clave para que te lo puedas aprender fácilmente”, asegura en el video, que ha sido compartido ampliamente por usuarios dentro y fuera de la Isla.
La propuesta de @yonivip_dance destaca por su enfoque didáctico, su carisma y el rescate de pasos clásicos del reparto, un estilo de baile profundamente arraigado en el escenario musical cubano actual.
"Si no has hecho tu reel, este video te puede ayudar", dice el joven influencer, quien anima a sus seguidores a ponerle su toque personal a cada paso.
El videoclip de "Lúcete 2" acumula cerca de tres millones de visualizaciones en YouTube. Es un tema de BR, Yordy Forever, con @El_Padrino_Records.
Preguntas frecuentes sobre el tutorial "Lúcete 2" y el fenómeno del reparto cubano
¿Quién es @yonivip_dance y por qué es popular en redes sociales?
@yonivip_dance es un bailarín y creador de contenido cubano que ha ganado popularidad por su tutorial de baile del tema "Lúcete 2", un challenge viral en el género de reparto. Su autenticidad y conexión con la cultura urbana cubana han captado la atención de usuarios dentro y fuera de la Isla.
¿Qué es el tema "Lúcete 2" y quiénes lo interpretan?
El tema "Lúcete 2" es una canción interpretada por BR y Yordy Forever, producida por El Padrino Records. Es un fenómeno viral en plataformas como TikTok, donde su ritmo contagioso ha impulsado el género del reparto cubano a nuevas audiencias internacionales.
¿Por qué el reparto cubano es tan popular en TikTok?
El reparto cubano se ha vuelto popular en TikTok debido a su ritmo infeccioso, coreografías fáciles de replicar y la participación de creadores de contenido de todo el mundo que se suman a los challenges. La plataforma ha permitido que la música urbana cubana traspase fronteras y llegue a una audiencia global.
¿Cómo ha influido TikTok en la difusión de la música cubana?
TikTok ha influido significativamente en la difusión de la música cubana al proporcionar un espacio donde canciones como "Lúcete 2" pueden viralizarse rápidamente. La plataforma globaliza la música urbana cubana y facilita que influenciadores y usuarios anónimos compartan y creen contenido alrededor de estos ritmos, expandiendo su alcance más allá de la Isla.
