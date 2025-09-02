Albertico Pujol cumple 65 años y reflexiona sobre su nueva etapa de vida: "Puede ser discreta, pero feliz"

El actor cubano Alberto Pujol celebró este lunes su cumpleaños 65 con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que agradeció la vida, la familia y los afectos que lo acompañan, dejando una reflexión íntima que conmovió a sus seguidores.

“Hoy me regaló una felicidad tan grande que si ahora mismo tuviera que partir, me iría con una tranquilidad absoluta, convencido de que la vida es bella”, escribió en Facebook al recordar el obsequio de su hija Laura, a quien dedicó palabras cargadas de ternura.

Captura de Facebook/Alberto Pujol

El artista evocó también a su madre y a sus hermanas, y compartió la certeza de que, a pesar de los retos, cada paso lo sigue dando “con el corazón”.

Pujol, figura imprescindible del teatro, el cine y la televisión cubana, aseguró que llega a esta edad con la mochila llena de experiencias, sueños intactos y la disposición de seguir aprendiendo.

“65 para seguir con sueños, para poder mirar el Ego y decirle jaja, no te escondas, que sé perfectamente dónde te metes”, apuntó.

Lo más leído hoy:

Las muestras de cariño no se hicieron esperar. La actriz Jennifer Rodríguez lo felicitó en Instagram con un mensaje entrañable. “Extraño tus apretones y mimos. Que la vida nos vuelva a juntar en nuestra dimensión favorita, el teatro. Magdalena y yo te queremos”, expresó.

Por su parte, Yuliet Cruz también le dedicó unas cálidas palabras y deseándole “Muchas bendiciones”. Actualmente, ambos comparten la escena del Teatro Trail con la obra “El Condominio”.

A lo largo de su carrera, Pujol ha sido un rostro cercano para varias generaciones de cubanos, con interpretaciones que marcaron la memoria popular tanto en la televisión como en las tablas. Hoy, desde la madurez y la serenidad de los 65, su mensaje trasciende lo personal y conecta con quienes, dentro y fuera de la isla, lo recuerdan no solo como actor, sino como un ser humano agradecido y consciente de lo vivido.

Preguntas frecuentes sobre Albertico Pujol y su cumpleaños 65