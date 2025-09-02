Hallel Génesis habla de Kenny Robert y él le responde con todo: "Estás apagada, nunca fui amigo tuyo"

La tensión entre Hallel Génesis y Kenny Robert volvió a encenderse tras las recientes declaraciones de la cantante en una entrevista concedida al canal El Clave Podcast, donde fue consultada de manera directa por su relación con el popular creador de contenido cubano. Ante la pregunta, Hallel no se anduvo con rodeos y aseguró que entre ambos “ya no hay relación”, subrayando que “se rompieron muchos códigos” y que las amistades deben sostenerse desde el respeto.

La artista aprovechó el espacio para defender su crecimiento personal y profesional, y afirmó que, a su juicio, algunos conflictos que ha tenido con personas del mundo de la farándula han surgido por incomodidad con su desarrollo en la música. “Muchas veces el éxito de las personas molesta a quienes no les gusta el éxito ajeno”, dijo, sin mencionar directamente a Kenny en este punto de la entrevista. Según contó, esa presión llegó a afectarle físicamente, al punto de pasar uno o dos días en cama. Pese a ello, insistió en que su objetivo es seguir avanzando en la música urbana sin detenerse en polémicas.

“Hubo personas que querían crear cizaña y conflicto”, aseguró, antes de lanzar una reflexión que pareció dirigida a su examigo: “¿Por qué te tiene que molestar el éxito de la amistad tuya? Mi éxito arrastra a las personas que están conmigo”. Con estas palabras, Hallel dejó claro que lo ocurrido entre ambos trascendió lo personal y terminó proyectándose en el terreno público.

La reacción de Kenny Robert a sus declaraciones no tardó en llegar. Horas después publicó un video en sus redes sociales en el que, a través de su personaje Jessica, cerró cualquier posibilidad de reconciliación. Rodeado de una vela, un vaso de agua y flores, aseguró que todo aquello era “para que el espíritu de Hallel tenga paz”. Con su habitual tono, remató: “Amiga tuya nunca fuimos”.

Más allá del simbolismo, Kenny respondió directamente a las afirmaciones de Hallel sobre su éxito. “¿Tu éxito? Samantha es la más pegada. Y alcohol para tu dolor”, dijo con ironía, dejando claro que no la considera una figura relevante en el panorama actual. El creador de contenido aseguró además que no volverá a referirse a ella: “Yo hablo de lo que está pegado, y tú no estás pegada. Estás apagada”.

Este episodio se suma a una serie de desencuentros públicos que comenzaron en mayo, cuando Hallel dejó de seguir a Kenny en Instagram. Entonces, él reaccionó con un mensaje contundente: “A la que no le guste mi contenido puede tomar la fila. Yo sí tengo talento”. Para muchos, ese fue el primer indicio de una ruptura que ya parecía irreversible.

Lo más leído hoy:

Días más tarde, Kenny llevó la confrontación a otro nivel al publicar una escena donde “enterraba” simbólicamente a Hallel, junto a Rachel Arderi y Samantha Espineira, con quienes también tuvo enfrentamientos. Aquel gesto, tan teatral como polémico, fue interpretado como una declaración definitiva: quienes entran en su lista de “sepultados” no tienen retorno.

Las declaraciones de Hallel en El Clave Podcast y la inmediata respuesta de Kenny han reavivado el debate en redes sociales. Parte del público apoya la posición de la cantante, que asegura que su camino artístico ha despertado envidias. Otros, en cambio, coinciden con Kenny y cuestionan que pueda hablar de “éxito” cuando su música no ha tenido aún la repercusión esperada, más allá de su mediática relación con Tekashi 6ix9ine.

Lo cierto es que, más allá de las opiniones enfrentadas, la polémica confirma lo que muchos ya sospechaban: la relación entre ambos llegó a su fin. Sus palabras y reacciones públicas no dejan espacio para dudas, y todo indica que no habrá reconciliación a la vista.

Mientras Hallel intenta consolidar su carrera musical y transformar las críticas en motor creativo, Kenny Robert sigue apostando por el estilo que lo caracteriza: directo, provocador y sin filtros. Ambos avanzan en caminos separados, y su ruptura pública se suma a los múltiples ejemplos de cómo las redes sociales se han convertido en el escenario principal donde se sellan —y se entierran— las amistades del entretenimiento cubano.

A continuación, la entrevista completa a Hallel:

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Hallel Génesis y Kenny Robert