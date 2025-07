"Sentía que no podía respirar bien": Kenny Robert explica los motivos de su reciente hospitalización

El creador de contenido Kenny Robert vivió horas de angustia tras despertar con una fuerte reacción alérgica que lo obligó a ser atendido de urgencia en un hospital. “Sentía que no podía respirar bien”, confesó el influencer en un video donde relató el susto que se llevó.

“Cuando desperté tenía la campanilla, lo que está en la parte de atrás de la garganta, acostada casi en la lengua. Eso no me dejaba respirar bien”, explicó. La situación le trajo a la memoria un episodio similar ocurrido en su adolescencia, cuando una reacción alérgica a la cerveza lo puso en riesgo. “En aquel tiempo el doctor dijo: ‘si llega a dormir una hora más, se ahoga’”, recordó.

Aunque trató de no alarmar a su madre, Kenny decidió acudir rápidamente al médico. “Le dije que me sentía un poco rara la garganta. Pero ya en el carro yo iba sintiendo que no podía respirar bien”, contó. Una vez en el centro médico, fue atendido de inmediato y recibió cuatro inyecciones para controlar la reacción.

Los médicos le preguntaron qué había comido antes del episodio, y ahí el influencer recordó que había ingerido varios panes con picadillo. “A saber lo que le había echado mi mamá al picadillo que no se dio cuenta. Como soy alérgico, quizás algo me provocó la reacción”, explicó. También mencionó que su garganta estaba muy irritada, “los gritos que también doy todas las noches en mis videos que tengo que bajarle, tenía la garganta horrible”.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y, tras el tratamiento recibido, pudo regresar a casa y descansar. Kenny agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y cariño que le enviaron preocupados por su salud.

Preguntas frecuentes sobre la hospitalización de Kenny Robert