Samantha Hernández no lanzó una canción, pero igual respondió. Y su mensaje no vino con una base musical de fondo, sino estampado en el pecho. Durante una salida reciente a un restaurante en Miami, la influencer apareció luciendo una camiseta blanca que decía sin filtros: “My ex is my biggest fan” (Mi ex es mi mayor fan). No hizo falta más. La publicación se volvió tema del día y, para muchos, fue la respuesta directa a su ex, Wampi, tras el estreno de su nuevo tema Rica y To.

La blusa hablaba sola. Sin etiquetas, sin nombres, sin necesidad de “tiradera”. Samantha posó tranquila, en modo casual, pero con un mensaje claro y afilado. Una seguidora lo resumió a la perfección: “La camiseta me está destruyendo”. Otros fueron más directos: “Cerró sin hablar”, “Esto al Wampi no le va a gustar”, o “¿Dónde se compra esa camiseta?”. Las redes entendieron el subtexto antes que nadie. Y desde entonces, no se ha hablado de otra cosa.

Y es que el contexto lo decía todo. Mientras Wampi usaba en su videoclip a una modelo con un aire sorprendentemente parecido a Samantha, ella estaba protagonizando —sin imitaciones— el video de Instagram, junto a L Kimii, con quien ahora se le relaciona sentimentalmente. La narrativa estaba servida: doble estreno, doble interpretación y una sola camiseta para responderlo todo.

Por si fuera poco, en esa misma salida que ya dio la vuelta a internet, la acompañaba el comediante cubano Kenny Robert, quien no tardó en ponerle chispa al asunto. En un video que se ha vuelto tan viral como el post original, Kenny parodió toda la situación: “Mi ex es mi mayor fan. Yo fui el que la corrompió a ella, por eso su mamá no me deja andar con ella. Cuando la conocí, ni hablaba... y llegué yo. He corrompido a esa niña.”. Risas, indirectas y redes ardiendo en cuestión de horas.

La camiseta terminó siendo la verdadera protagonista. La foto no necesitó filtros ni texto: solo que se leyera bien la frase. Algunos dicen que fue más efectiva que cualquier verso. Porque mientras Wampi lanzaba barras como “tú puedes estar muy rica y to’, pero el que está contigo es un punto”, Samantha respondió con seis palabras suaves pero contundentes.

Y lo hizo sin levantar la voz. Con una camiseta, una sonrisa y una actitud que dijo mucho más que cualquier publicación directa. No hubo enfrentamiento, pero sí un mensaje que resonó en toda la farándula digital cubana.

En tiempos donde el reparto también se baila en redes, Samantha demostró que no hace falta cantar para tener un hit. A veces, la respuesta no se escucha… se lee clarito.

