Arrestan a coyote en Guatemala tras provocar accidente múltiple: Transportaba a cubanos y haitianos

Un intento de fuga que puso en riesgo la vida de once migrantes indocumentados, seis de ellos cubanos, terminó con la captura de un presunto traficante de personas en Guatemala.

En un operativo desarrollado por la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) de la Policía Nacional Civil (PNC), las autoridades detuvieron a Erick “N.”, de 42 años, quien transportaba en condiciones inhumanas a seis cubanos y cinco haitianos, entre ellos un menor de 12 años, en la parte trasera de un vehículo tipo pickup.

El hecho ocurrió en la aldea San Ixtán, en el municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa.

Allí, agentes de la PNC mantenían un puesto de control y registro de vehículos cuando el conductor de un pickup Mitsubishi -con placas P-073JLR- desobedeció la orden de alto e intentó evadir a las autoridades acelerando la marcha.

“El conductor desobedeció la señal de alto en un puesto de control y aceleró la marcha”, detalló el reporte policial.

Esa acción dio inicio a una persecución de aproximadamente un kilómetro por la ruta, durante la cual el sospechoso, en su afán de escapar, colisionó con al menos seis automóviles y 17 motocicletas, provocando importantes daños materiales.

Migrantes ocultos bajo una lona

Al ser finalmente interceptado por los agentes, se procedió a una inspección del vehículo.

Fue entonces cuando los policías descubrieron a once personas ocultas en la palangana del pickup, cubiertos con una lona rústica.

Las víctimas, que eran transportadas sin ventilación ni medidas mínimas de seguridad, presentaban signos visibles de deshidratación y golpes.

“Se constató que en la palangana, cubierta con una lona rústica, viajaban ocultos seis ciudadanos cubanos y cinco haitianos, entre ellos un menor de 12 años”, informó la PNC.

Los migrantes recibieron agua, y posteriormente fueron trasladados a una sede del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para recibir asistencia médica y continuar con los procedimientos administrativos respectivos.

Accidente múltiple y daños colaterales

Durante la arriesgada huida, el ahora detenido causó un accidente múltiple.

El impacto afectó a una veintena de propietarios de vehículos que, indignados por los daños, acompañaron a los agentes a interponer denuncias formales.

“Los propietarios afectados acompañaron a los policías para interponer las denuncias correspondientes y exigir la reparación”, confirmó el comunicado policial.

El vehículo utilizado para el traslado clandestino fue decomisado como parte del procedimiento legal.

Las autoridades enfatizaron que el detenido fue puesto a disposición de las instancias competentes, acusado del delito de tráfico ilegal de personas.

La Policía Nacional Civil de Guatemala advirtió que continuará reforzando los controles fronterizos y puntos de vigilancia para detectar este tipo de operaciones ilícitas.

El Instituto Guatemalteco de Migración se encargará de determinar el futuro migratorio de los rescatados, quienes por el momento se encuentran bajo resguardo y asistencia.

