Chofer de Gacela devuelve monedero perdido a cubana en su propia casa

La afectada, Lucy Gonzalez, relató en redes sociales que, tras percatarse de la pérdida al llegar a su vivienda, entró en estado de desesperación. Sin embargo, poco después recibió la inesperada visita de los trabajadores del transporte.

Un gesto de honestidad poco común en medio de la crisis que atraviesa Cuba fue protagonizado por el chofer Tanier Fernández Delgado y el conductor de apoyo de una guagua Gacela de la ruta 11, quienes devolvieron un monedero perdido directamente en casa de su dueña.

La afectada, Lucy Gonzalez, relató en redes sociales que, tras percatarse de la pérdida al llegar a su vivienda, entró en estado de desesperación. Sin embargo, poco después recibió la inesperada visita de los trabajadores del transporte, quienes llegaron hasta su hogar para entregarle el monedero junto con su carnet de identidad.

“No tengo palabras para agradecerles. Este hecho demuestra que aún quedan personas honestas en nuestra Cuba. Bendiciones para ellos”, expresó la mujer, destacando el alivio y la gratitud que sintió al recuperar sus pertenencias.

El episodio ha despertado múltiples reacciones positivas entre los usuarios, que resaltan la importancia de reconocer y visibilizar los actos de integridad en un contexto donde la escasez y las dificultades muchas veces potencian la desconfianza.

Honestidad a bordo

En enero del presente año, un gesto de honradez y solidaridad igualmente conmovió a los usuarios de redes sociales en Cuba, luego de que un chofer de una "gacela" en La Habana devolviera una cartera que había sido extraviada días antes por una pasajera.

Olga Salomón compartió su experiencia en una publicación en la que detalló lo sucedido. Relató que el conductor de la gacela de la Ruta 1, con el número de carro 35, informó a una pasajera vestida con el uniforme de Etecsa que tenía en su poder una cartera que alguien había dejado olvidada en su vehículo días atrás.

La pasajera, al conocer la situación, se movilizó de inmediato para intentar localizar a la propietaria de la cartera. Gracias a su rápida gestión, logró contactar con Salomón y proporcionarle los datos del chofer y la identificación de la gacela.

Al día siguiente, el conductor acudió personalmente al domicilio de Olga Salomón para devolverle la cartera, la cual estaba completamente intacta, con todos sus documentos y pertenencias, incluida una cadena de oro con su nombre.

Preguntas frecuentes sobre actos de honestidad en el transporte público de Cuba

¿Qué ocurrió con el monedero perdido en la ruta 11 de La Habana?

El monedero perdido en la ruta 11 de La Habana fue devuelto por el chofer Tanier Fernández Delgado y su compañero, quienes lo llevaron directamente a la casa de su dueña, Lucy González. Este gesto de honestidad sorprendió gratamente a la afectada y a los usuarios de redes sociales.

¿Cómo reaccionó Lucy González ante la devolución de su monedero?

Lucy González expresó su gratitud a través de redes sociales, destacando que aún quedan personas honestas en Cuba. Agradeció a los conductores por devolverle su monedero con todos sus documentos.

¿Existen otros casos de honestidad en el transporte público de Cuba?

Sí, existen varios casos de honestidad en el transporte público cubano. Por ejemplo, en enero, un chofer de "gacela" en La Habana devolvió una cartera extraviada a su dueña, y en otro caso destacado, dos cadetes devolvieron una mochila con dinero y documentos en La Habana. Estos actos han sido reconocidos y valorados por la comunidad en redes sociales.

¿Cómo impactan estos actos de honestidad en la sociedad cubana actual?

Estos actos de honestidad generan una ola de reacciones positivas y son percibidos como excepciones valiosas en medio de una crisis económica que ha reducido la solidaridad y aumentado la desconfianza. Resaltan la importancia de la integridad y la empatía en tiempos difíciles.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

