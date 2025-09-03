Chofer de Gacela devuelve monedero perdido a cubana en su propia casa

Vídeos relacionados:

Un gesto de honestidad poco común en medio de la crisis que atraviesa Cuba fue protagonizado por el chofer Tanier Fernández Delgado y el conductor de apoyo de una guagua Gacela de la ruta 11, quienes devolvieron un monedero perdido directamente en casa de su dueña.

La afectada, Lucy Gonzalez, relató en redes sociales que, tras percatarse de la pérdida al llegar a su vivienda, entró en estado de desesperación. Sin embargo, poco después recibió la inesperada visita de los trabajadores del transporte, quienes llegaron hasta su hogar para entregarle el monedero junto con su carnet de identidad.

“No tengo palabras para agradecerles. Este hecho demuestra que aún quedan personas honestas en nuestra Cuba. Bendiciones para ellos”, expresó la mujer, destacando el alivio y la gratitud que sintió al recuperar sus pertenencias.

Publicación de Facebook/Lucy Gonzalez

El episodio ha despertado múltiples reacciones positivas entre los usuarios, que resaltan la importancia de reconocer y visibilizar los actos de integridad en un contexto donde la escasez y las dificultades muchas veces potencian la desconfianza.

Honestidad a bordo

En enero del presente año, un gesto de honradez y solidaridad igualmente conmovió a los usuarios de redes sociales en Cuba, luego de que un chofer de una "gacela" en La Habana devolviera una cartera que había sido extraviada días antes por una pasajera.

Olga Salomón compartió su experiencia en una publicación en la que detalló lo sucedido. Relató que el conductor de la gacela de la Ruta 1, con el número de carro 35, informó a una pasajera vestida con el uniforme de Etecsa que tenía en su poder una cartera que alguien había dejado olvidada en su vehículo días atrás.

La pasajera, al conocer la situación, se movilizó de inmediato para intentar localizar a la propietaria de la cartera. Gracias a su rápida gestión, logró contactar con Salomón y proporcionarle los datos del chofer y la identificación de la gacela.

Al día siguiente, el conductor acudió personalmente al domicilio de Olga Salomón para devolverle la cartera, la cual estaba completamente intacta, con todos sus documentos y pertenencias, incluida una cadena de oro con su nombre.

