Pasajera recupera monedero gracias a la honradez de conductores de gacela en La Habana

Vídeos relacionados:

Una pasajera perdió su monedero durante el viaje de la ruta 11 de los taxis públicos conocidos como gacelas, en La Habana, pero los conductores le devolvieron el objeto con todos sus documentos para sorpresa de muchos en un país donde los reclamos por pérdidas suelen quedar en el olvido.

La historia fue relatada por Lucy González, quien compartió el hecho con la página en Facebook Transportación Habana TH.

Captura de Facebook/Transportación Habana TH

Narró que al llegar a su casa se dio cuenta de que había extraviado su monedero en el carro 637, chapa 226929, de la ruta.

Entre la desesperación por perder su identificación, recibió la inesperada visita del conductor junto al chófer del vehículo, quienes le entregaron sus pertenencias.

“Se me cayó mi monedero en este carro y yo estaba vuelta loca cuando llegué a casa y no lo encontré. En medio de la desesperación, ¡llega el compañero conductor con mi carnet de identidad! Junto con el chófer, me hace entrega de mi monedero. No tengo palabras para agradecerles”, contó la pasajera.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Transportación Habana TH

El chofer identificado como Tanier Fernández Delgado fue uno de los protagonistas del gesto, aunque Lucy no logró conocer el nombre del conductor.

Para la afectada, se trató de una muestra de honradez que merece ser reconocida públicamente.

El hecho, aislado pero significativo, recuerda que todavía existen gestos de honestidad en medio de la profunda crisis social que atraviesa el país, donde la ciudadanía suele quejarse de robos, pérdidas y la falta de respuesta institucional ante situaciones cotidianas.

Aunque la crisis económica ha reducido los gestos de solidaridad, aún hay quienes destacan como excepciones.

El 4 de julio, a la altura de la Avenida Monumental en La Habana, un chofer de la ruta A47 desvió su recorrido para trasladar a un pasajero con signos de desmayo al hospital, donde gracias a su rápida reacción y al apoyo de los demás viajeros recibió atención médica a tiempo.

En febrero de 2024, una abuela cubana agradeció en redes sociales a un chofer habanero por ayudar a su hija en pleno trabajo de parto.

Situación similar ocurrió en marzo del año pasado cuando varios cubanos agradecieron a un conductor de La Habana que desvió un ómnibus para socorrer a un pasajero. Se trata de un chofer de la ruta 488 que, en pleno servicio, desvió el autobús de pasajeros para llevar a un anciano al servicio de Emergencias del hospital Julio Trigo.

Otro reconocimiento recibió un conductor de la ruta P13 que desvió al policlínico el ómnibus para ayudar a un niño de 10 años que convulsionaba al interior del vehículo.

Asimismo, un chofer de transporte público de La Habana que auxilió a una anciana durante el trayecto de su vehículo recibió el agradecimiento por su noble acción.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando el conductor del ómnibus 707 de la ruta P1 en la capital cubana “socorrió a una anciana en el hospital "La Benéfica", desde Cuatro Caminos”, escribió el internauta Eliosmy Hernández en el grupo de Facebook "Reporte de Rutas en Tiempo Real".

Un cochero en Cárdenas, provincia de Matanzas, fue reconocido en redes sociales a inicios de 2024 por el gesto de devolver la billetera a un pasajero que la dejó perdida en el vehículo de tracción animal.

Pero estos hechos no se limitan solo al transporte. A principios de agosto, una vendedora de garaje en la Isla de la Juventud demostró que la decencia no está extinguida en Cuba, al publicar un mensaje para localizar a una clienta que, sin saberlo, le pagó más de lo que costaba una saya y quería devolverle el dinero.

Zucel Sandy Mosqueda, miembro del grupo de Facebook “La Gente del Salao”, en Santiago de Cuba, compartió recientemente su agradecimiento a la persona que le devolvió su monedero con todos sus documentos y una suma considerable de dinero, sin que faltara absolutamente nada.

En junio pasado, una trabajadora de un hotel de Varadero devolvió una bolsa con 30,000 dólares a su dueño, un gesto que fue sido destacado por la prensa oficialista.

Dos cadetes del Instituto Técnico Militar (ITM) devolvieron en abril una mochila extraviada que contenía una elevada suma de dinero en moneda extranjera, documentos personales y un teléfono móvil. El hecho ocurrió en el municipio Playa, en La Habana, y fue difundido en Facebook por el vocero oficialista Frank Enrique.

Asimismo, en octubre de 2024, una madre expresó su gratitud en las redes sociales hacia un joven que, con un gesto altruista y honesto, devolvió una tablet que su nieto había extraviado en la parada del vial Colón, en Pinar del Río.

Preguntas frecuentes sobre la honradez y seguridad en el transporte público en La Habana