La FIFA revela cuándo comenzará la venta de boletos para el Mundial 2026

Tras meses de expectativa, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este miércoles el inicio de la venta de boletos para la Copa Mundial 2026 y reveló que aplicará un sistema de precios dinámicos, según informó Univisión.

Rumbo al evento planetario, uno de los más importantes en materia deportiva, los precios iniciales van desde 60 dólares para partidos de fase de grupos hasta 6,710 dólares para la final, aunque se espera que estas cifras varíen en los próximos meses.

Del 10 al 19 de septiembre, los aficionados que posean tarjeta Visa y se registren con un FIFA ID en el sitio oficial del organismo podrán participar en el sorteo de preventa. Los seleccionados recibirán notificaciones a partir del 29 de septiembre y podrán comprar entradas desde el 1 de octubre.

La venta estará limitada a cuatro boletos por persona por partido y un máximo de 40 en todo el torneo. Además, la FIFA confirmó que habrá fases adicionales de venta tras el sorteo final de la Copa del Mundo, programado para el 5 de diciembre de 2025.

Torneo histórico en tres países

El Mundial 2026 será el primero en la historia organizado por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 104 partidos. Estados Unidos acogerá 78 encuentros, mientras que México y Canadá tendrán 13 cada uno.

Los anfitriones jugarán sus partidos de fase de grupos en su propio territorio. Estados Unidos debutará el 12 de junio en Los Ángeles, México el 11 de junio en Ciudad de México, y Canadá el 12 de junio en Toronto.

Desafíos para los aficionados

La FIFA anticipa una alta demanda de boletos, lo que significa que obtener un lugar en el sorteo no garantiza la compra de entradas. En paralelo, los precios fluctuantes podrían complicar aún más el acceso para muchos aficionados, en especial en México, donde se espera que la demanda sea mayor que en Estados Unidos.

Aun así, la Copa promete ser un evento histórico y multitudinario, en el que millones de fanáticos buscarán vivir en directo la máxima fiesta del fútbol mundial.

Vale recordar que Argentina defenderá el título alcanzado en Qatar 2022, donde derrotó a Francia en una final de infarto definida en tanda de penales. Lionel Messi fue elegido el Balón de Oro de esa justa balompédica.

