Detienen a agresor sexual que viajó de Orlando a Boynton Beach para encontrarse con un menor de 14 años

Un hombre de Orlando con un historial criminal como agresor sexual de más de dos décadas fue arrestado en Boynton Beach, en el condado de Palm Beach, a donde viajó con la intención de reunirse con un menor de 14 años.

La captura fue parte de una operación encubierta del Departamento de Policía local.

Contacto en Grindr y planificación

Las autoridades informaron que el pasado 26 de agosto, Phillip J. Smith, de 49 años, inició contacto a través de la aplicación de citas Grindr con un perfil que él creyó pertenecía a un adolescente, pero que en realidad era administrado por un detective encubierto.

Las conversaciones se extendieron a mensajes de texto y llamadas telefónicas, en las que Smith describió de manera clara lo que pretendía hacerle al chico.

En un momento aceptó viajar los aproximadamente 190 kilómetros que separan ambas ciudades para concretar el encuentro.

"Las conversaciones eran sumamente explícitas, no existe posibilidad de que se puedan interpretar de otra manera que no sea para actividad sexual", reveló a Telemundo 51 el subjefe del Departamento de Policía de Boynton Beach, John Bonafair.

El sábado pasado, alrededor de las 4:00 pm, Smith reservó una habitación de hotel frente a lo que pensaba era la residencia del niño y se presentó en el lugar.

Los agentes interceptaron a Smith en el estacionamiento del hotel. Tras ser apuntado con un arma, levantó las manos, se arrodilló y se dejó arrestar sin oponer resistencia.

Una vez bajo custodia, confesó a los investigadores que había viajado específicamente para específicamente verse con un menor de edad.

Extenso historial delictivo

Los registros judiciales señalan que Smith es un depredador sexual reincidente inscrito en el sistema estatal. Fue condenado por violar a una niña de siete años y por múltiples agresiones sexuales a otra de cinco años, además de cargos por hurto mayor.

Cumplió 21 años de prisión por estos delitos y fue liberado en 2023 bajo régimen de probatoria, condición que incumplió al involucrarse en este nuevo caso.

Actualmente Smith enfrenta nuevos cargos por viajar para encontrarse con un menor de edad, transmisión de material dañino hacia menores, uso indebido de un dispositivo de comunicación y solicitar a un menor participar en conductas sexuales.

Permanece detenido en la cárcel del condado de Palm Beach sin derecho a fianza.

Autoridades en alerta

El subjefe del Departamento de Policía calificó al detenido como "un individuo enfermo que activamente estaba buscando a un menor de edad".

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa abierta y que no descartan la existencia de más víctimas.

Este arresto se enmarca en los esfuerzos de la policía local por reforzar la vigilancia sobre plataformas digitales para proteger a la población más vulnerable.

