Cardi B protagonizó un nuevo momento viral este martes en Los Ángeles, cuando, a la salida de un tribunal, le lanzó un bolígrafo a un reportero que la abordó con una pregunta personal sobre su vida privada. El incidente ocurrió justo después de que la rapera fuera absuelta en un juicio civil por agresión.

Mientras la artista caminaba hacia su vehículo, escoltada por su equipo de seguridad, un reportero le preguntó:

“Cardi, algunos aseguran que Offset está diciendo que te dejó embarazada por cuarta vez. ¿Prevés algún problema de paternidad con Stefon Diggs?”

La pregunta desató una reacción inmediata. Sin dudarlo, Cardi B tomó un bolígrafo —que un seguidor le había entregado para que firmara un autógrafo— y lo lanzó en dirección al periodista. En videos grabados por testigos, se escucha claramente cómo la cantante le responde: “Deja de faltarme el respeto. No me faltes al respeto.”

Acto seguido, Cardi B cuestionó abiertamente la ética del reportero por formular una pregunta que consideró invasiva y machista: “¿Ves mujeres haciéndome ese tipo de preguntas? ¿Por qué tú, como hombre, crees que puedes hacerme ese tipo de preguntas?”, reclamó. Y añadió una frase que se ha convertido en titular en redes sociales: “Compórtate. ¿Tu mamá no te enseñó a respetar a las mujeres?”.

Su reacción ha generado un amplio respaldo entre sus seguidores, quienes interpretaron la respuesta como una defensa legítima de su vida personal y familiar. Otros, sin embargo, criticaron su actitud, señalando que acababa de salir de un juicio por agresión y que debería manejar estas situaciones con más control.

El episodio desató un debate en redes sociales sobre los límites del periodismo de espectáculos y la constante presión que enfrentan las figuras públicas. Usuarios en redes sociales se dividieron entre quienes defendieron el derecho de Cardi B a proteger su privacidad y quienes advirtieron que este tipo de reacciones pueden tener consecuencias legales.

Hasta ahora, el reportero involucrado no ha presentado una denuncia formal, pero el video continúa circulando ampliamente en redes. Cardi B no ha emitido declaraciones oficiales tras el incidente, pero su mensaje fue contundente: no está dispuesta a tolerar preguntas que considere ofensivas o irrespetuosas, especialmente cuando se refieren a sus hijos.

