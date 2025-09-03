Vídeos relacionados:
La actriz cubana Ana de Armas ha puesto el broche de oro a su verano con una escapada de ensueño a Puerto Rico. En sus redes sociales, compartió un álbum de fotos que no deja lugar a dudas: ha disfrutado a plenitud de la isla caribeña, con sus playas cristalinas, su exquisita gastronomía y ese ambiente festivo tan característico que, de alguna manera, también le recuerda a su tierra natal.
Vestida con un elegante conjunto blanco satinado, Ana se dejó ver relajada, feliz y en muy buena compañía. Junto a un grupo de amigos, asistió al concierto más esperado del verano en la isla, parte de la residencia de Bad Bunny, que ha convertido a Puerto Rico en un imán para celebridades de todo el mundo. La cubana no pasó desapercibida entre los invitados, y su estilo y carisma brillaron por sí solos.
Más allá de la música, lo que realmente llamó la atención fue la energía con la que Ana se entregó al viaje: risas, paisajes de postal, buena comida y mucho ritmo. En las imágenes que publicó, se nota que supo desconectar del ajetreo de Hollywood para disfrutar del momento y vivir la isla como una turista más… aunque con mucho glamour. “¡No me quiero ir de aquí!”, escribió, dejando claro cuánto le gustó la experiencia, especialmente ver a Rubén Blades en directo junto al Conejo Malo. "Será lo mejor de este año", comentó.
Eso sí, la ausencia de Tom Cruise no pasó desapercibida, y la pregunta quedó flotando: ¿y Tom Cruise? Aunque la actriz cubana ha sido relacionada sentimentalmente con el actor desde hace varios meses —tras ser vistos juntos en Londres, Vermont y las Islas Baleares—, en esta escapada tropical él no apareció por ningún lado. Fiel a su estilo reservado, Ana no ha hecho declaraciones sobre su vida personal y ha preferido dejar que sus imágenes hablen por sí solas.
Con un año repleto de proyectos, viajes y momentos especiales, Ana de Armas está viviendo una etapa plena tanto en lo profesional como en lo personal. Puerto Rico fue solo una parada más en su verano, pero una que, por lo que muestran sus imágenes, disfrutó como buena caribeña: entre sabor, sol y sonrisas.
Lo más leído hoy:
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.