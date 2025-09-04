Ayudan a familia que lo perdió todo en incendio en Cuba: Ahora tiene casa nueva, electrodomésticos y 20 mil pesos

El influencer cubano Luis Viral Suárez, junto al reguetonero Dany Ome, los creadores de contenido de Locuras de Miguelín y otras personas, sorprendieron a una familia de San Pedro, Guantánamo, que había perdido su vivienda en un incendio, entregándoles una nueva casa equipada con electrodomésticos y apoyo económico.

La madre, que vive con sus cuatro hijos, relató entre lágrimas cómo un incendio destruyó su hogar y todas sus pertenencias, en un hecho que sacudió a la comunidad.

“Bueno, nosotros llevábamos varios días sin agua en el barrio y fuimos al río a lavar y a buscar agua. Eran como las 5 de la tarde cuando una muchachita vino avisando que la casa se estaba quemando… Ya cuando llegué, la casa estaba destruida y me desmayé”, contó la mujer sobre el día de la tragedia.

En un video publicado en Instagram, el influencer muestra cómo quedó la antigua vivienda y el proceso de entrega de la nueva casa. Además, la familia recibió 20 mil pesos y electrodomésticos para poder comenzar de nuevo.

“Misión cumplida gracias a la familia cubana que me apoyó, a Dany Ome y a Locuras de Miguelín. Gracias por todo lo que se logró. Mis seguidores me pueden contactar a este número 52842691. Dios es grande, aquí están mi trabajo y todo lo que se logró, amén”, expresó Luis Viral Suárez en redes sociales.

La beneficiada agradeció profundamente el gesto solidario, asegurando que ahora ella y sus hijos pueden “vivir como personas dignas” tras recibir su nueva vivienda.

El incendio ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando la familia se encontraba fuera de casa y perdió todas sus pertenencias, según reportó CiberCuba.

