Ayudan a familia que lo perdió todo en incendio en Cuba: Ahora tiene casa nueva, electrodomésticos y 20 mil pesos

El influencer cubano Luis Viral Suárez, junto al reguetonero Dany Ome, los creadores de contenido de Locuras de Miguelín y otras personas, sorprendieron a una familia de San Pedro, Guantánamo, que había perdido su vivienda en un incendio, entregándoles una nueva casa equipada con electrodomésticos y apoyo económico.
La madre, que vive con sus cuatro hijos, relató entre lágrimas cómo un incendio destruyó su hogar y todas sus pertenencias, en un hecho que sacudió a la comunidad.
“Bueno, nosotros llevábamos varios días sin agua en el barrio y fuimos al río a lavar y a buscar agua. Eran como las 5 de la tarde cuando una muchachita vino avisando que la casa se estaba quemando… Ya cuando llegué, la casa estaba destruida y me desmayé”, contó la mujer sobre el día de la tragedia.
En un video publicado en Instagram, el influencer muestra cómo quedó la antigua vivienda y el proceso de entrega de la nueva casa. Además, la familia recibió 20 mil pesos y electrodomésticos para poder comenzar de nuevo.
“Misión cumplida gracias a la familia cubana que me apoyó, a Dany Ome y a Locuras de Miguelín. Gracias por todo lo que se logró. Mis seguidores me pueden contactar a este número 52842691. Dios es grande, aquí están mi trabajo y todo lo que se logró, amén”, expresó Luis Viral Suárez en redes sociales.
La beneficiada agradeció profundamente el gesto solidario, asegurando que ahora ella y sus hijos pueden “vivir como personas dignas” tras recibir su nueva vivienda.
El incendio ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando la familia se encontraba fuera de casa y perdió todas sus pertenencias, según reportó CiberCuba.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda a familias afectadas por incendios en Cuba
¿Quiénes ayudaron a la familia de Guantánamo que perdió su casa en un incendio?
La familia fue ayudada por el influencer cubano Luis Viral Suárez, el reguetonero Dany Ome, y los creadores de contenido de Locuras de Miguelín. Les entregaron una nueva casa, electrodomésticos y 20 mil pesos.
¿Cómo sucedió el incendio que dejó sin hogar a la familia de San Pedro, Guantánamo?
El incendio ocurrió cuando la madre y sus hijos estaban fuera de casa, ya que fueron a lavar ropa al río debido a la falta de agua en el barrio. El fuego destruyó por completo la vivienda de madera y todas sus pertenencias.
¿Qué otros casos de incendios y ayuda solidaria se han reportado en Cuba recientemente?
Varios casos de incendios han ocurrido en Cuba, como el de una madre con cuatro hijos en Guantánamo y otro en Güines que resultó en una víctima fatal. La solidaridad ciudadana ha sido crucial para ayudar a las familias afectadas, quienes han recibido apoyo económico y material gracias a campañas en redes sociales.
¿Qué impacto tienen los apagones en los incendios en Cuba?
Los prolongados apagones en Cuba obligan a las familias a utilizar métodos alternativos y peligrosos para cocinar e iluminar sus hogares, lo que incrementa el riesgo de incendios. Esta situación se ha visto reflejada en múltiples tragedias en el país.
